Accident mortel à Abomey-Calavi: Encore un camion de Ebomaf

Scène tragique dans la matinée de ce mardi 23 février 2021 à Aïtchédji, dans la commune d’Abomey-Calavi. Un camion de la société Ebomaf a encore fait un mort notamment un conducteur de taxi-moto communément appelé ‘’zémidjan’’. Selon les informations relayées par des médias, le conducteur de taxi-moto négociait le prix de transport avec un client quand il a été renversé par le camion. Deux autres passagers ont été grièvement blessés et conduits d’urgence à l’hôpital de zone d’Abomey-Calavi. Certaines sources affirment que le chauffeur du camion somnolerait au volant. Faut-il le rappeler, il s’agit du Nième accident mortel causé par les camions de la société Ebomaf. Des camions de la société avaient occasionné la mort de quatre personnes en 24h précisément du dimanche, 17 au lundi, 18 janvier dernier. A Togba, Hêvié et Arconville, dans la commune d’Abomey-Calavi, les camions de l’entreprise en charge du chantier de construction de la voie Calavi Kpota-Togba ont fait 4 victimes en 24h. Dimanche 17 janvier 2021, sur le tronçon carrefour Tokan-Aïtchedji, une jeune fille transportée sur une moto a été tuée, après qu’un camion appartenant à cette société a percuté la moto transportant la victime. Ce même dimanche, c’est un homme qui a péri à Hêvié toujours sous les roues d’un camion de cette société. Lundi 18 janvier, c’est une femme qui a été fauchée sur le coup au Carrefour Arconville par l’un des mêmes camions de la société. Une autre femme enceinte évacuée à l’hôpital dans un état critique aurait succombé à ses blessures. Accusés d’être à l’origine de graves accidents ayant occasionné la mort de plusieurs personnes ces derniers jours, des conducteurs de camions de l’entreprise Ebomaf séjournent derrière les barreaux. Outre les deux conducteurs de camions mis sous mandat de dépôt jeudi, 21 janvier dernier pour homicide involontaire et excès de vitesse, un autre conducteur de la société Ebomaf a été placé sous mandat de dépôt lundi, 26 janvier 2021. Impliqué dans un accident de circulation il y a quelques jours à Abomey-Calavi, ce dernier a comparu devant le Procureur de la République près le tribunal d’Abomey-Calavi. Il serait responsable de l’accident du 18 janvier 2021 à Abomey-Calavi. Un accident qui a coûté la vie à deux femmes mortes sous les roues d’un des camions de la société. Le ministre des transports n’avait pas également manqué de mettre en garde les conducteurs des camions de ladite société. Et pourtant, les victimes n’en finissent visiblement pas. Triste !

A.B