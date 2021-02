Situation de la pandémie au Bénin : Une évolution toujours inquiétante

Le tableau s’assombrit chaque jour un peu plus. Le Bénin a enregistré 5 nouveaux décès liés à la Covid-19 en 72 heures. A la date du 19 février 2021, le tableau sanitaire indique 1116 cas actifs pour un total de 5434 cas et 70 décès au Bénin. En cause, le non-respect des gestes barrières qui s’est accentué même si au niveau de tous les pays du monde, la courbe épidémique est ascendante. En Afrique et dans les pays voisins, les cas de Covid-19 s’accélèrent. Le 14 février dernier, cela faisait un an que le coronavirus a fait son apparition sur le continent.

Selon l’OMS, quelques 40% de nouveaux décès liés au nouveau coronavirus ont été enregistrés le mois dernier en Afrique. Cette hausse risque de faire passer le nombre de morts à 100.000 depuis le premier signalement de cas de Covid-19. Parmi les personnes les plus exposées, le personnel de santé. « En Afrique, les informations sur les infections des travailleurs de la santé sont encore limitées, mais les données préliminaires montrent que ces infections représentent plus de 5 % des cas dans 14 pays d’Afrique subsaharienne seulement, et dans quatre de ces pays, les travailleurs de la santé représentent plus de 10 % de toutes les infections », précise le site de l’organisation des Nations Unies de la santé. Il urge donc de doper le moral de la troupe.

Revigorer le moral des soldats blancs. C’est ce qui a poussé le ministre de la Santé Benjamin Hounkpatin à se rendre au Centre de traitement des épidémies d’Allada. Pour une capacité d’accueil de 170 places, le Centre d’Allada héberge actuellement 52 patients de Covid-19 dont 35 cas graves. Un fait particulièrement inquiétant : les jeunes de moins de 40 ans y décèdent fréquemment sans antécédents médicaux particuliers.