Motus trois semaines après son agression: Galiou Soglo mécontent, promet pour bientôt des déballages

Agressé la nuit du vendredi 5 février 2021 dans la Commune d’Abomey-Calavi, l’ancien Ministre des sports Galiou Soglo a été criblé de plusieurs balles. Mais depuis cette agression, nul ne sait pour l’heure qui en sont les auteurs et pourquoi ont-ils agi aussi. Alors que la victime assure avoir répondu à toutes les questions évidentes à lui posées par les éléments de la police républicaine, le procureur du Tribunal de première instance d’Abomey-Calavi a, par contre à travers un communiqué, affirmé que Galiou Soglo n’a pas pu renseigner suffisamment la justice, pour que cette dernière puisse approfondir ses enquêtes. En rétorquant à la suite par la négation, les proches de l’intéressé avaient balayé de revers ces propos du procureur et continue de penser que cet assassinat manqué de Galiou Soglo ressemble beaucoup plus à un acte prémédité où le pouvoir en place n’est pas pressé de retrouver les auteurs. Après plus de deux semaines où le dossier n’a visiblement pas connu d’évolution, les proches de la victime reviennent à la charge. Ils annoncent que depuis l’hôpital militaire de la région parisienne où il a été évacué pour se faire extraire la balle logée dans sa cage thoracique, l’ancien Ministre des sports s’offusque contre le silence de la justice qui, pour lui, est suspect et dénote d’une mauvaise foi à approfondir, le dossier. En affirmant qu’il y a toujours des caciques du pouvoir en place qui ne croient pas à ce scanner des médecins, ils rappellent que les béninois ne sont pas dupes et feront fi des désinformations selon eux, orchestrées à l’encontre de Galiou Soglo. << Un jour ou l’autre, les assassins seront démasqués et bientôt, les masques vont tomber. Et, chacun rendra compte de ses forfaits >>, assure l’homme, à les en croire. En promettant malgré ses soins de trouver un créneau pour dire sa part de vérité, ils insistent que la victime de ce fait avoue qu’il dira tout ce qui s’est réellement passé. << Car mieux que lui, personne ne peut réellement expliquer ce qui s’est réellement passé. Vivement que la lumière soit faite sur cette affaire et que ceux qui essaient de dissimuler la vérité soient démasqués afin qu’ils répondent de leurs odieux actes >>, laissent-ils entendre.

M.M