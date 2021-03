L’effectif réduit de candidatures à l’élection présidentielle du mois d’avril 2021 a retenu l’attention du ministre de la Communication et de la Poste, Alain Orounla. Au cours d’une émission sur…

Présidentielle de 2021 : « Je suis heureux que nous soyons à trois duos dans notre pays », dixit Alain Orounla

L’effectif réduit de candidatures à l’élection présidentielle du mois d’avril 2021 a retenu l’attention du ministre de la Communication et de la Poste, Alain Orounla. Au cours d’une émission sur la présidentielle de 2021 ce dimanche, le ministre s’est exprimé sur le sujet.

« Je suis très heureux de constater que pour une élection présidentielle dans notre pays, nous soyons à trois duos, donc trois candidatures. C’est l’aboutissement et les premiers résultats de cette réforme que nous avons voulue. Nous avons concrétisé des innovations majeures notamment la formation des duos de candidature et la fin des candidatures pléthoriques », a expliqué Alain Orounla.

Il a aussi fait constater que seulement trois duos se sont conformés à la législation. Ils sont composés d’hommes politiques de qualité et représentatifs de l’opinion et des électeurs béninois, d’après le ministre.

À ce titre, il trouve que les candidats malheureux qui n’ont pas fait les efforts nécessaires pour être retenus et qui allèguent que les candidatures résultants de l’opposition ne sont pas de bonne facture sont des prétentieux. « On n’arrive pas à ce niveau par hasard dans un contexte où les candidatures sont un peu plus potassées », justifie le ministre.