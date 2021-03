Le sieur Bio Dramane Tidjani n’est plus libre de ses mouvements. Après l’audition de ce lundi 1er mars à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET),…

Inculpés des faits d’association de malfaiteurs et de terrorisme. Bio Dramane Tidjani placé sous mandat de dépôt

Le sieur Bio Dramane Tidjani n’est plus libre de ses mouvements. Après l’audition de ce lundi 1er mars à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), l’intéressé a été placé sous mandat de dépôt à Akpro-Missérété. Bio Dramane Tidjani et l’un de ses collaborateur sont inculpés pour association de malfaiteurs et de terrorisme.

De sources concordantes, Bio Dramane Tidjani et son collaborateur, M. Tidjani ont été placés sous mandat de dépôt à la prison civile de Missérété.

Selon les mêmes sources, ils sont inculpés des faits d’association de malfaiteurs et de terrorisme.

Après une première audition à la CRIET, Bio Dramane Tidjani a été conduit à la Brigade économique et financière (BEF) avant d’être à nouveau auditionné par le procureur spécial près la CRIET ce lundi. Une audition au terme de laquelle il a été placé sous mandat de dépôt.

Dans le cadre d’une enquête, des leaders de l’opposition ont été écoutés par la juridiction spéciale il y a quelques jours. Si Nourénou Atchadé et Justin Adjovi ont pu regagner leurs familles au terme des auditions à la CRIET, tel n’aura pas été le cas pour Bio Dramane Tidjani et son collaborateur. Des chefs d’accusation pèsent sur eux.

F. A. A.