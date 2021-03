Soutien au sport béninois : Plus d’un milliard octroyé aux fédérations et associations sportives

Dans le cadre de la 5è édition de subventions aux fédérations sportives, le gouvernement de la rupture a mis à leur disposition un montant total de 1.153.000.000 Fcfa. La cérémonie de remise de chèques s’est déroulée vendredi dernier à Novotel Hôtel de Cotonou en présence du ministre des sports Oswald Homeky et de toutes les fédérations et associations sportives. Il s’agit entre autres du Comité National Olympique et Sportif, des fédérations sportives, les clubs de football (Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3), et des centres de formation et le Conseil National des Supporters du Bénin. Pour le ministre Oswald Homéky, cette cérémonie revêt un caractère particulier. « C’est un choix que nous avons fait pour vous rappeler que si par le passé, nous séparions les choses et la fédération béninoise de football et les clubs étaient traités lors d’une cérémonie distincte de l’ensemble des autres fédérations, notre démarche désormais est que le mouvement sportif est uni ; et donc les cérémonies de remises de subventions se dérouleront désormais sous cette forme. C’est aussi pour vous envoyer un message. Un message d’unité, un message de solidarité », a-t-il expliqué. L’autre particularité est l’extension de la subvention aux centres de formation et au Conseil national des supporters du Bénin qui ont bénéficié pour la première fois, respectivement de 50 millions de Fcfa et de 10 millions de Fcfa de subventions. Mieux, les subventions du gouvernement aux fédérations et associations sportives connaissent au fil des années une hausse non négligeable. Ainsi, on est passé de 79,5 millions Fcfa en 2016 à 1,153 milliard Fcfa en 2021. Ce qui témoigne de l’engagement total du gouvernement et de son Chef, le Président Patrice Talon pour le rayonnement du sport béninois. Le ministre Oswald Homeky a, au cours de cette cérémonie, surtout exhorté les fédérations et associations sportives bénéficiaires à un bon usage des fonds à elles alloués.