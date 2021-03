Jif 2021: La femme célébrée autrement à Grand-Popo

Annoncé pour être un événement singulier, le projet « Célébrons la femme autrement » a connu sa première édition, ce lundi 08 mars 2021, au centre Nonvignon à Grand-Popo, ville balnéaire et touristique. Pour la circonstance, le Groupe Référence espace Afrique de Dieudonné Adotevi a honoré les associations de femmes qui œuvrent pour l’épanouissement des femmes de Grand-Popo.

Depuis son institutionnalisation en 1910, la Journée internationale des droits des femmes, sous bien des cieux, revêt un caractère festif et factice. C’est pour rompre avec cette manière de célébrer la femme que le Groupe Référence espace Afrique a initié le projet « Célébrons la femme autrement ». Il s’agit de faire de la journée du 08 mars un creuset d’émulation, un stimulus, un tremplin et un challenge où rivalisent la culture de l’excellence, les vertus de l’intrépidité, la témérité, le goût du risque.

A Grand-Popo ce lundi 08 mars, des associations de femmes qui œuvrent dans l’entrepreneuriat ont été invitées à passer cette journée à réfléchir sur l’amélioration de leurs conditions et outils de travail. Conférence-débat, foire, récompenses et réjouissance ont été les temps forts de cette première édition de « Célébrons la femme autrement ».

Dans son allocution, le président du comité d’organisation Michel d’Almeida a laissé entendre qu’il s’agit d’imprimer une autre allure à la Journée internationale de la femme qui, généralement, constitue des moments d’orgie. Selon lui, l’événement de Grand-Popo est venu mettre un terme à cette habitude en ce sens qu’il vise à saluer les talents, les mérites et les valeurs de la femme, celles qui apportent une plus-value à la ville touristique et culturelle de Grand-Popo.

Représentant le maire, le chef service tourisme et coopération décentralisée Agonglovi Messan a souligné que derrière un homme, il y a toujours une femme qui joue les plus grands rôles. Tout en appréciant cette initiative de célébrer autrement la femme, il assure le Groupe Référence espace Afrique du soutien de la mairie de Grand-Popo.

Pour le Père Tidjani, il y a un parallélisme entre le rôle de la femme et le rôle de Dieu. « Dieu donne la vie, la femme donne la vie. (…) Dieu entretient la vie et la femme entretient la vie qui lui a été confiée. La femme veille sur son enfant comme Dieu veille sur tout être humain… », a-t-il laissé entendre pour faire prendre conscience du rôle capital de la femme dans la société.

Sponsor de l’événement, au même titre que le Port de Cotonou, le centre Nonvignon qui accueille la célébration, un centre de restauration, de formation en hôtellerie, a promis une réduction de 50% pour toutes les femmes jusqu’au 31 mars.

L’une des organisations de femmes invitée est Epargne pour le changement (Epc). Sa présidente Josiane Jonhson épouse Gbèwa a partagé avec les invités l’expérience de Epc dans la transformation et la vente de produits locaux. C’est une association qui est née grâce au projet américain Freedom From Hunger. Elle compte plus de 350 membres. Selon la présidente, Epc apprend aussi aux femmes comment gérer leur finance, leur foyer, l’éducation de leurs enfants.

Après une visite guidée où les invités ont touché du doigt les nombreux produits locaux que fabriquent les associations de femmes, la cérémonie a pris fin par la remise de trophées aux associations les plus méritants.

B.H