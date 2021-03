Fête annuelle et JIF 2021 Rufino d’Almeida en communion avec les femmes de Bohicon

L’édition 2021 de la Journée internationale de la femme (JIF) a coïncidé avec la fête annuelle des femmes de Bohicon. Une double célébration que les femmes des marchés de la ville carrefour (Ganhi et Sehi) ont célébré avec le maire Rufino d’Almeida et les acteurs politiques de la ville.

Au cours de la messe d’action de grâce célébrée à cette occasion, et au cœur du marché, le père célébrant a invité les femmes à la fraternité. « C’est une fête de l’unité, c’est une fête du pardon, de la réconciliation, c’est une fête de la paix et de la communion fraternelle », a-t-il déclaré.

Le maire de Bohicon, Rufino d’Almeida, s’est dit très heureux que ce soit une double fête la première fois qu’il préside l’évènement. Fier de la présence de toutes les forces politiques de la ville, l’autorité communale s’est réjouie de la communion fraternelle entre les fils et filles de Bohicon. « Ce fut vraiment une véritable communion, c’est ce que j’ai souhaité », a-t-il laissé entendre. « Une communion fraternelle où nous taisons nos différences, où nous gommons provisoirement nos différends politiques pour célébrer nos mamans, celles qui font la valeur, la dignité de notre belle ville carrefour, Bohicon », a poursuivi Rufino d’Almeida.

Très heureuses, les femmes au cours de la célébration, ont habillé le maire Rufino d’Almeida qui, à les entendre, ‘’n’aura jamais froid, et va toujours bien se porter’’.

Après l’instant de joie au marché, le maire et ses conseillers se sont rendus auprès des femmes musulmanes de Bohicon. On pouvait noter à ses côtés, la présence du député Nazaire Sado.

F. A. A.