Plan global de réformes de la gestion des finances publiques: Les partenaires techniques et financiers réitèrent leur engagement

Le Plan global de réformes de la gestion des finances publiques prorogé pour le biennal 2021-2022 était au cœur d’une table ronde hier, mercredi 17 mars à Cotonou. A l’occasion, les partenaires techniques et financiers appuyant le Bénin ont pris de nouveaux engagements pour le financement des actions de réformes.

La mobilisation des ressources nécessaires pour le financement des actions contenues dans le Plan global de réformes de la gestion des finances publiques 2021-2022 se poursuit. Le Bénin se rapproche de l’atteinte de cet objectif qui a présidé à l’organisation hier d’une table ronde des partenaires techniques et financiers. Soutenue par l’Union européenne, l’Unité de gestion de la réforme du système de gestion des finances publiques a fait de cet atelier technique, un levier pour la levée de nouveaux financements. A l’entame de la séance, Alban Bienvenu Bessan, coordonnateur de l’Unité de gestion de la réforme du système de gestion des finances publiques a reprécisé les avancées réalisées et les défis à relever. Il a également salué l’appui constant des partenaires techniques et financiers.

Portant la voix du ministre de l’Economie et des Finances, Ilyass Sina, conseiller technique au suivi des réformes, fait savoir que le Plan global de réformes de la gestion des finances publiques a permis entre autres l’amélioration de la transparence dans la gestion financière, la dématérialisation des procédures au niveau de la douane, des impôts, du domaine et du foncier…, et par conséquent l’amélioration de la soutenabilité des dettes, et du climat des affaires. Relevant le faible niveau de financement des actions du Plan global, il a réaffirmé l’espoir du Bénin en ses partenaires pour la mobilisation des ressources nécessaires à l’exécution des actions.

« Il est important de mutualiser les efforts en vue de réaliser les nombreuses réformes en vue », a-t-il soutenu avant de renouveler la gratitude du ministre de l’Economie et des Finances aux partenaires pour leur disponibilité à accompagner le Bénin. Par ailleurs, le conseiller technique Ilyass Sina a reconnu et apprécié la détermination du chargé de mission du chef de l’Etat Zul-Kifl Salami à faire entrer les banques arabes dans l’arène des financements publics au Bénin. Après une présentation sommaire du Plan global de réformes de la gestion des finances publiques suivie d’échanges nourris, les partenaires techniques et financiers qui ont pris part aux assises, ont réitèré leur engagement en vue du bouclage du financement.

Pourquoi le Pgrgfp ?

Doter le Bénin d’un système de gestion des finances publiques transparent, conforme aux standards internationaux, mettant les finances publiques au service du développement, du pays et des populations. C’est dans ce cadre qu’a été adopté le Plan global de réformes de la gestion des finances publiques. Mais, en dépit des avancées réalisées, des efforts restent à faire. Lors de la onzième revue des finances publiques au titre de l’année 2020, les participants ont été unanimes sur la faible exécution et l’insuffisance de financement du Plan global de réformes de la gestion des finances publiques.

C’est pourquoi ils ont recommandé que ledit plan soit prorogé sur le biennal 2021-2022. Il ressort en effet du Plan global de réformes de la gestion des finances publiques 2021-2022 que sur un financement global de 18 milliards 200 millions, près de 4 milliards ont été mobilisés, soit un taux de financement de 22 %.

Sur les 183 actions découlant des 5 axes stratégiques, il y a 45 actions dont le financement est bouclé, 21 actions partiellement financées et 117 actions qui restent sans financement. Les assises d’hier ont motivé davantage les partenaires techniques et financiers à soutenir le Bénin. Le porte-voix des partenaires techniques et financiers, Alba Aguilera Ruben a d’ailleurs salué la mise en œuvre du Plan global de réformes de la gestion des finances publiques et traduit l’engagement des partenaires techniques et financiers à poursuivre leurs efforts aux côtés du Bénin pour un financement intégral.

Par Anselme Pascal AGUEHOUNDE