Campagne de vaccination Covid-19 au Bénin: Benjamin Hounkpatin promet de donner l’exemple

(Le Bénin réceptionne de nouvelles doses du vaccin)

La campagne de vaccination contre la Covid-19 démarre cette semaine au Bénin, selon le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin. Alors que la campagne sera lancée dans un contexte de méfiance marquée par la polémique des effets secondaires du vaccin AstraZeneca, l’autorité ministérielle entend se faire vacciner pour donner l’exemple.

« Je vous donnerai l’exemple, ne vous inquiétez pas. Vous voulez me voir vacciné non ? Je le ferai. Je le ferai d’autant plus que je suis avec vous tous les jours sur les fronts. Je suis avec vous à Allada tous les jours, je suis avec vous à l’école de police tous les jours, je suis partout où vous êtes pour apprécier ce que vous faites donc je suis avec le virus tous les jours. Donc je le ferai pour me préserver, préserver les autres également, montrer le bon exemple pour que nous puissions sauver encore plus de vies », a déclaré le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin au cours de sa tournée de reddition de compte. Et de poursuivre : « Aujourd’hui, je vous dis de façon claire et limpide qu’il faut aller à la vaccination. La polémique est terminée. Je le disais depuis qu’on attend les conclusions. Les conclusions sont déjà arrivées… Moi, j’ai vu la mort à Allada. J’ai vu la mort. J’ai vu des clichés, j’ai vu des scanners de patients covidés. Ce n’est pas joli à regarder. (…) Ce qui se passe là, ça n’a pas de nom, j’ai perdu des collègues dedans et je ne souhaite pas revoir ces genres de choses ». A l’instar de plusieurs pays africains bénéficiaires du mécanisme Covax, le Bénin va administrer les premières doses du vaccin réceptionnées aux cibles identifiées. Et pour l’autorité ministérielle, les conclusions des contrôles effectués sur ledit vaccin dans les institutions sanitaires internationales sont favorables. C’est d’ailleurs après ces conclusions que le Bénin a décidé de lancer sa campagne de vaccination. De même, les résultats des analyses de l’Agence européenne des médicaments ont révélé jeudi dernier que le vaccin n’est pas associé à un risque élevé de caillot sanguin comme il a été véhiculé dans des pays. Dans une déclaration rendue publique, l’Organisation mondiale de la santé (Oms) a estimé que les avantages du vaccin AstraZeneca l’emportent sur les risques et recommande la poursuite de la vaccination. Les premières doses du vaccin seront administrées à 70,000 agents de santé de première ligne et aux plus vulnérables, telles que les personnes âgées de plus de 60 ans et les personnes présentant des comorbidités. Au total, il est attendu que 20% de la population bénéficie des vaccins Covax, renseigne le communiqué conjoint de l’Unicef-Oms. Notons également qu’il est prévu au total une livraison de 792,000 doses de vaccin au Bénin à travers l’initiative Covax d’ici à Mai 2021.

De nouvelles doses de vaccin en provenance de la Chine

Les autorités sanitaires béninoises ont réceptionné ce dimanche 21 mars 2021 à l’aéroport Bernardin Gantin de Cotonou, 203 000 doses du vaccin anti-Covid du fabricant SINOVAC. Ces doses sont le fruit de la combinaison entre l’achat effectué par le gouvernement béninois et le don fait par la République populaire de Chine. Dans son intervention, l’autorité ministérielle a témoigné toute sa gratitude à la Chine. «Aujourd’hui, le gouvernement chinois nous a aidé à acquérir non seulement 103 000 doses de vaccin, mais aussi nous a offert 100 000 doses supplémentaires…Il y a eu beaucoup d’inquiétudes légitimes de la population face au vaccin mais je voudrais les rassurer que le monde scientifique veille à ce que toute équivoque soit levée et que nous puissions nous assurer que la vaccination est faite de manière à ce que le bénéfice qui en est tiré soit majeur et prédomine largement sur les éventuels inconvénients », a fait savoir Benjamin Hounkpatin. Rappelons que ce samedi, 20 mars 2021, il a été procédé à la signature d’un accord relatif à un don de vaccin contre le Covid-19. « À la demande du gouvernement béninois sur l’acquisition du vaccin, le gouvernement chinois a donné une réponse prompte et favorable pour appuyer les efforts du Bénin dans la lutte contre le Covid-19 et pour protéger la santé des populations », a soutenu Peng Jingtao. Selon ce dernier, dix millions de doses de vaccin ont été offertes au projet Covax et aux Casques bleus de l’Organisation des Nations Unies.

A.B