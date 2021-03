Eliminatoires CAN 2021 : La liste complète des 23 retenus, Sessegnon vient en invité de marque

Le sélectionneur des Ecureuils, Michel Dussuyer a dévoilé dans la journée de ce lundi la liste définitive des 23 joueurs retenus pour les deux dernières rencontres dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2021.

Après les nombreuses interrogations des uns et des autres sur l’effectif devant affronter le Nigéria et la Sierra Leone pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la CAN 2021, le sélectionneur des Ecureuils vient d’élucider en confirmant la présence effective des Ecureuils évoluant en France. Au total 23 joueurs ont été retenus par Michel Dussuyer. C’est à travers un point de presse tenu hier dans l’une des salles de conférence du ministère des sports face aux reporters sportifs que le technicien français a dévoilé sa liste. On y voit en pleine forme les 12 joueurs évoluant en terre française, Jodel Dossou, Cédric Hountondji de Clermont Foot 63, Jordan Adéoti de FC Annecy, Saturnin Allagbé et autres. Le sélectionneur se dit maintenant confiant pour ces deux rencontres en vue. Il notifie que le capitaine des Ecureuils Stéphane Sessegnon est son invité de marque. Bien que son nom ne figure pas sur la liste, il fera partie du groupe. Il sera un bon accompagnateur. Pour des raisons liées à la durée du confinement imposé par l’Allemagne qui est de 14 jours Cèbio Sokou évoluant en Arminia Bielefeld Bundesliga ne pourra répondre présent. Actuellement 2e du groupe L avec 1 point de retard sur le Nigéria, le Bénin affronte le Nigéria le 27 mars et la Sierra Leone le 30 mars

LISTE DU BENIN CONTRE LE NIGERIA ET LA SIERRA LEONE

Gardiens

Saturnin Allagbé

Marcel Dandjinou

Fabien Farnolle

Défenseurs

Khaled Adénon

Moise Adilehou

Youssouf Assogba

Seidou Baraze

Cédric Hountondji

Emmanuel Imorou

David Kiki

Yohan Roche

Milieux

Jordan Adeoti

Matteo Ahlinvi

Jérôme Bonou

Sessi d’Almeida

Rodrigue Kossi

Anaane Tidjani

Attaquants

Jacques Bessan

Jodel Dossou

Marcellin Koukpo

Steve Mounié

Michael Poté

Cebio Soukou

Invité spécial : Stéphane SESSEGNON participera à toutes les séances d’entraînement)