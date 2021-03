103.000 doses ont été acquises par le Bénin et 100.000 offertes en don par la Chine sur le total des 203.000 vaccins anti-Covid Coronavac du Fabricant SINOVAC qui ont été…

Vaccins contre le Covid-19 Le Bénin a acheté 103 000 des 203 000 doses reçues

103.000 doses ont été acquises par le Bénin et 100.000 offertes en don par la Chine sur le total des 203.000 vaccins anti-Covid Coronavac du Fabricant SINOVAC qui ont été livrés au Bénin, dimanche 21 mars 2021, à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou.

L’Ambassadeur de la Chine près le Bénin Jing Tao Peng et le ministre de la santé de la santé Benjamin Hounkpatin ont procédé à la réception de 203.000 doses du vaccin anti-Covid Coronavac du Fabricant SINOVAC. A en croire le diplomate chinois, ce lot de vaccins pourra aider le Bénin à combattre efficacement le virus de la Covid-19.

Pour le ministre de la santé, les vaccins livrés sont fiables et sûrs. Benjamin Hounkpatin a saisi l’occasion pour inviter les professionnels de santé et les personnes âgées à se faire vacciner.

M. M.