Conseil Municipal de Cotonou: Atrokpo préside les travaux de la 1ère session ordinaire

La première session ordinaire du Conseil Municipal de Cotonou pour le compte de l’année 2021 est désormais actée. Ouvert hier, mardi 23 mars 2021 et ce pour deux jours, plusieurs travaux sont inscrits à l’ordre du jour, dont la désignation des représentants du Conseil, au sein de l’Association des Communes de l’Atlantique et du Littoral (Acal). À ce sujet, un vote à l’unanimité des Conseillers élus à savoir 37 voix pour, 0 contre et 0 abstention a sanctionné ce point. Lors des travaux, les Conseillers ont eu droit à deux différentes communications dont l’une portant sur la signature de partenariat entre la commune de Cotonou et l’Ong Racines. L’autre est associée à la mise en place d’un comité ad hoc chargé du suivi de l’élection présidentielle du 11 avril 2021 au niveau de la Commune de Cotonou. Ainsi, les travaux de cette première journée ont également été marqués par l’adoption à l’unanimité du rapport trimestriel d’activités du Maire pour la période allant de Novembre 2020 à Mars 2021, sans oublier ceux des différentes commissions permanentes du Conseil. Au cours de son adresse, le Maire Luc Atrokpo a particulièrement témoigné toute sa gratitude et sa reconnaissance aux élus pour, selon lui, l’accomplissement sans faille de la mission qui les rassemble. Il n’a pas aussi manqué de rappeler le contexte dans lequel se déroule cette session qui s’ouvre à quelques jours du démarrage officiel de la campagne pour les élections présidentielles du 11 Avril 2021. A cet effet, l’édile de la capitale économique assure que la Municipalité jouera pleinement sa partition pour permettre aux populations de Cotonou d’exprimer librement et dans la quiétude leurs suffrages. En dehors de ces points évacués, les Conseillers municipaux ont été conviés pour finir, à passer au peigne fin de nombreux autres dossiers. Ceci, pour la modernisation de la Ville.

M.M