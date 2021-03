Election présidentielle inclusive : Les confidences des Ambassadeurs de la France et des USA au duo de l’opposition Kohoué-Agossa

La transparence et la sécurisation du scrutin du 11 Avril prochain et la paix en période électorale. C’est sur ces questions d’une importance capitale que le duo de l’opposition Kohoué-Agossa a échangé d’abord avec l’ambassadrice des Etats-Unis près le Bénin Patricia Mahoney puis avec l’ambassadeur de la France près le Bénin Marc Vizy accompagné pour la circonstance de la représentante de la délégation de l’Union Européenne au Bénin. Avec la diplomate américaine au Bénin, l’opposition béninoise représentée à cette élection inclusive par Corentin Kohoué et Iréné Agossa, a fait le tour d’horizon de la démarche qu’elle a menée pour être présente à ce grand rendez-vous politique de l’histoire de notre pays. Iréné Agossa a expliqué comment l’opposition a pu obtenir le parrainage pour être présente à cette compétition électorale. Le duo a rassuré l’ambassadrice des Usa près le Bénin qu’elle est toujours membre du parti ‘’Les Démocrates’’. Il lui a exprimé toute sa volonté d’œuvrer pour l’alternance au pouvoir à travers les urnes. Loin d’être associé à une instigation d’actes de violence ou de vandalisme en période électorale, il prône la paix et entend « Restaurer La Confiance » du peuple béninois qui se mobilise autour de sa candidature. Le duo Kohoué-Agossa a clairement martelé devant l’ambassadrice Patricia Mahoney que ce qui le préoccupe est la transparence et la sécurisation du scrutin présidentiel.

Dans l’après-midi d’hier, l’ambassadeur de la France près le Bénin Marc Vizy a écouté les deux candidats de l’opposition : Corentin Kohoué et Iréné Agossa. Le candidat président Corentin Kohoué a énuméré les points clés de leur projet de société. A la faveur d’une audience fort simple, mais riche en échanges, l’ambassadeur Marc Vizy a été bien imprégné des démarches menées par les opposants Corentin Kohoué et Iréné Agossa pour être présents à cette élection. Le premier responsable des diplomates de la France au Bénin a également compris que Corentin Kohoué et Iréné Agossa sont toujours membres du parti ‘’Les Démocrates ‘’. Les explications fournies par ces deux opposants en disent long. Dans ses propos, le duo a exprimé sa vive préoccupation de voir la campagne électorale se dérouler dans un climat de paix et de cohésion nationale.

Les deux diplomates leur ont prodigué de sages conseils pour une élection apaisée.

Richard AKOTCHAYE