Pour la campagne électorale: Des spécimens du bulletin unique remis aux candidats

Les trois duos en lice pour l’élection présidentielle du 11 avril prochain ont suffisamment de spécimens pour sensibiliser leurs militants lors de la campagne électorale quant à leur positionnement sur le bulletin unique. La Commission électorale nationale autonome a remis hier lundi 22 mars, des lots de spécimens du bulletin de vote aux candidats ou à leurs représentants.

A moins d’une semaine du démarrage de la campagne électorale, la Commission électorale nationale autonome vient de fournir aux candidats en lice des lots de spécimens du bulletin de vote. Il s’agit de la dernière version du bulletin unique, celle qui a reçu l’assentiment de tous les candidats ou leurs représentants après plusieurs séances d’observation et d’amendement. « Je pense que la Cena a pris en compte les observations bien entendu du duo Talon-Talata et des autres candidats à la présidentielle du 11 avril 2021 » a reconnu Christelle Houndonougbo, représentante du duo Talon-Talata. Elle ajoute: « Le spécimen nous permet d’identifier nos candidats et de montrer à nos militants à quel niveau se situe leur candidat sur le bulletin unique… Nous ferons donc un bon usage du spécimen qui déterminera aussi le résultat des élections… ».

Après la réception de ses lots de spécimen du bulletin unique, le candidat Corentin Kohoué a, quant à lui, invité ses militants à sortir massivement pour accomplir leur devoir civique. Il prévient : « Celui qui ne sort pas pour voter a validé le message : «vous allez en souffrir mais vous ne pouvez rien» », a-t-il lancé. Au nom du duo Talon-Talata, Christelle Houndonougbo a exhorté les populations à aborder cette période de campagne avec un élan de paix et de concorde afin que l’élection soit un moment de fête comme par le passé.

Pour rappel, la Commission électorale nationale autonome a procédé, jeudi 25 février 2021, au tirage au sort du positionnement des logos des candidats sur le bulletin unique du scrutin du 11 avril 2021. Au terme de cette opération, le duo Corentin Kohoué – Iréné Agossa a choisi la première position. Suivent le duo Alassane Soumanou – Paul Hounkpè en deuxième position, puis le duo Patrice Talon – Mariam Chabi Talata en troisième position.

Par Anselme Pascal AGUEHOUNDE