Prestation de serment au Palais de la Marina: Victor Dassi Adossou, président de la Cour suprême entre en fonction

Le président de la République a reçu dans les locaux annexes de la présidence, jeudi 25 mars, le serment qui consacre l’entrée en fonction du nouveau président de la Cour suprême. Victor Dassi Adossou a désormais plein pouvoir pour exercer les charges à lui confiées à travers sa nomination en Conseil des ministres le 10 mars dernier.

Consécration méritée

Le chef de l’Etat a tout de même profiter de l’occasion pour indiquer que Victor Dassi Adossou n’a pas été promu par hasard. « Ceux qui vous connaissent ici savent que c’est une consécration méritée au regard de votre parcours… Je vais exprimer tout mon espoir que votre nomination consacre le renouveau de la justice et compter sur vous pour continuer l’œuvre », a indiqué le président. Tresseur de corde, le nouveau président le sera désormais, lui qui, reconnaitra le président Patrice Talon, doit entamer l’œuvre à la suite de Ousmane Batoko qu’il a dépeint comme un professionnel. Sous l’ère Adossou, le chef de l’Etat espère une renaissance de l’institution et compter sur lui pour renforcer la justice et restaurer la dignité du corps des magistrats n

Par Josué F. MEHOUENOU