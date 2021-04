Huitième législature: Le Porte-parole fait le point des réformes opérées

Le porte-parole du parlement a fait le bilan des principales réformes opérées par la Huitième législature au cours des deux dernières années. Ces réformes majeures touchent aussi bien la vie de l’Etat que l’institution parlementaire. Le point a été présenté ce mercredi par James William Gbaguidi au cours d’une conférence de presse à Porto-Novo.

* Point des réformes opérées par la 8è législature

a. Réformes majeures touchant la vie de l’Etat

Révision de la constitution

Amélioration et consolidation de la réforme du système partisan

Amélioration du système électoral

Encadrement des règles relatives à l’emploi

Disposition relative à la santé des personnes, à la prévention de la corruption…

b. Réformes majeures touchant l’institution parlementaire

Instauration de la cérémonie des couleurs pour inculquer l’esprit de corps et de solidarité au personnel parlementaire

Modification du règlement intérieur

Réformes administratives

Création du DSICom et de l’IPaB

Importantes réformes au niveau de la questure concernant notamment le traitement des salaires, le reversement des cotisations au Fonds national de retraite du Bénin (FNRB) à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), des prélèvements à la Direction générale des Impôts (DGI), etc.

Création de la cellule d’audit interne.

Mise en place des organes de passation des marchés publics : personne responsable des marchés publics, cellule de contrôle des marchés publics

Patrimoine non financier

Révision de la décision portant attribution, organisation et fonctionnement du secrétariat général administratif de l’Assemblée nationale

Révision du statut du personnel

Promotion à l’interne de cadres de l’administration parlementaire dont des femmes

Élaboration en cours de finalisation du manuel de procédures administrative, comptable et financière ainsi que du plan de formation

Refonte des modalités de collaboration avec les structures comme la MUPAN, l’ASNAP, le REJAP, le Réseau des femmes fonctionnaires parlementaires du Bénin

Élaboration et validation d’un plan de sécurité et de défense de l’Assemblée nationale

. Renforcement de la mission de la Commission des finances et des échanges en ce qui concerne le contrôle financier des entreprises publiques et semi-publiques.