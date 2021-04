Dynamique Restaurer la Confiance : Le duo Kohoué-Agossa : une politique offensive de l’emploi pour aider les jeunes

Le duo Kohoué-Agossa veut donner du respect et de la considération aux jeunes et cesser de faire d’eux des agents électoraux en périodes de campagne. Pour un représentant de la dynamique restaurer la confiance qui s’est exprimé dans les médias ce jeudi, la jeunesse est la grande victime des réformes inappropriées du gouvernement de la rupture, des licenciements abusifs et d’une loi sur l’embauche qui a fini par précariser l’emploi. Le duo se donne donc pour objectifs de lutter contre le chômage et l’exclusion sociale ; créer dans toutes les communes du Bénin, des incubateurs d’entreprises de jeunes qui auront pour missions de susciter, d’aider à s’installer et d’accompagner pour faciliter l’atteinte des objectifs, faciliter l’accès des jeunes entrepreneurs au financement par la création d’un fonds de garantie, inciter fiscalement les entreprises et autres structures à embaucher les jeunes, revoir à la hausse le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), promouvoir la femme dans les instances de prise de décisions, financer les projets et activités génératrices de revenus à travers un programme spécial de micro finance qui sera mis en place au profit des femmes et des jeunes. Toutes ces mesures ne feront pas l’objet d’une mise en œuvre unilatérale. Des assises nationales de la jeunesse seront, en effet, convoquées en début de mandat. Une conseillère spéciale à la promotion des droits de la femme et la valorisation des femmes compétentes à la tête des entreprises majeures sont, entre autres, des mesures annoncées pour développer les points évoqués dans le projet de société.