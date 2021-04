Financement Le Bénin lève 326 millions d’euros pour l’énergie électrique

Dans le cadre de la modernisation et le renforcement du réseau national de transmission et de distribution d’électricité, une convention de crédit d’un montant de 326 millions d’euros soit plus de 214 milliards de FCFA a été signée, jeudi 1er avril 2021, avec la banque internationale Natixis et bénéficiant de la garantie de l’agence de crédit à l’exportation française Bpifrance Assurance Export.

Ce financement est destiné au Projet d’accès durable et sécurisé du Bénin à l’énergie électrique (PADSBEE) qui fait partie des projets phares du gouvernement.

L’objectif est d’accroître l’accès des populations à une énergie fiable. Plusieurs ouvrages tels que la construction d’environ 500 km de lignes de transport aériennes et souterraines très haute tension et haute tension, de 7 postes de transformation très haute tension neufs alors que 4 postes haute tension existant connaitront des travaux d’extension de leurs capacités et la fourniture et la construction de plus de 1.000 km de réseaux de distribution d’énergie en moyenne et basse tension ainsi que le raccordement de plusieurs milliers de foyers seront réalisés dans le cadre du projet. La durée des travaux est de 36 mois et seront réalisés par la société VINCI Energies. Selon le communiqué signé du ministre de l’économie et des finances et rendu public,1er avril 2021, à l’issue de la signature de l’accord, Le Bénin « démontre ainsi une nouvelle fois sa capacité à mobiliser des sources de financement attractives sur les marchés des capitaux, assorties de conditions financières très favorables et inédites avec une maturité finale proche de 15 ans pour le crédit acheteur et un taux d’intérêt en-dessous de 2,5% malgré la pandémie de Covid-19 ».

M. M.