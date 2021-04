Des individus non encore identifiés ont mis le feu à la place publique de l’Etoile rouge dans la nuit de lundi 05 à mardi 6 avril 2021 aux environs de…

Actes de vandalisme à Cotonou La place de l’Etoile rouge incendiée

Des individus non encore identifiés ont mis le feu à la place publique de l’Etoile rouge dans la nuit de lundi 05 à mardi 6 avril 2021 aux environs de 00 heures.

Le grand carrefour de la place de l’Etoile rouge a été le théâtre d’actes de vandalisme dans la nuit de lundi à mardi. Des pneus ont été brûlés à plusieurs endroits sur la chaussée. Les dispositifs de lave-mains, les étagères et autres objets sur place ont été saccagés. La place publique elle-même a été incendiée. La scène s’est passé vers 00 heures. Il s’agit de l’oeuvre d’un groupuscule qui manifestait contre le pouvoir en place. Les sapeurs-pompiers ont pu éteindre le feu plusieurs heures après.

Face à la situation, les forces de l’ordre ont réorienté la circulation vers des déviations circonstancielles. L’accès à la place publique de l’Etoile rouge est resté bloqué pendant des heures. Un dispositif sécuritaire est déployé à plusieurs endroits de la ville.

Aux dernières nouvelles, tout est rentré dans l’ordre et la circulation a repris normalement autour de la place de l’Etoile rouge.

Des actes de ce genre ont été signalés aussi dans d’autres localités du pays. Mais la situation est sous contrôle.

La police a ouvert une enquête pour interpeller les auteurs et complices de ces actes de vandalisme.

Cet incident fait suite à l’assassinat d’un policier à cette place publique située au coeur de la capitale économique.

M. M.