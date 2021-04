Présidentielle 2021 Bohicon promet une victoire triomphale au duo Talon-Talata

La population de Bohicon, département du Zou a accueilli ce mercredi 07 avril 2021, le chef de l’Etat Patrice Talon dans le cadre de la campagne électorale. Le meeting a eu lieu au stade Paulin Tomadaga de Bohicon.

Patrice Talon a été accueilli avec ferveur par la population de Bohicon. Candidat à sa propre succession, le chef de l’Etat a exposé son projet de société. Après avoir énuméré quelques réalisations de son premier mandat, Patrice Talon a dévoilé aux populations les perspectives dans les domaines d’infrastructure, d’électricité, de l’eau portable etc. Des actions sont également prévues afin d’améliorer les conditions de vie des populations. « L’assainissement, la construction d’infrastructures routières, l’accès à l’eau potable et l’extension du réseau d’électrification, les cantines scolaires… ne suffisent pas. Il faut que le panier de la ménagère soit bien assorti et que la poche du père soit également remplie pour un réel épanouissement de la famille », a-t-il déclaré.

Au regard des réalisations de Patrice Talon qui ont métamorphosé le pays, la population de Bohicon opte pour la continuité de la dynamique.

