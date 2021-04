Présidentielle 2021/Après son vote hier: Claudine Prudencio a invité à la paix

Le peuple béninois était aux urnes hier dimanche 11 avril 2021, dans le cadre de l’élection présidentielle de 2021. La présidente de l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn), n’a pas dérogé à cette tradition électorale. Claudine Prudencio est allée accomplir son devoir civique à l’Epp Dèkungbé, à 11 H 30. Après avoir fait le geste utile, elle a exprimé à la presse, sa joie et sa satisfaction quant à la tenue du scrutin présidentiel.

Après son vote, Claudine Prudencio a adressé ses vives félicitations au gouvernement béninois, pour les efforts consentis pour le bon déroulement du scrutin. Elle n’a pas manqué de décerner son satisfecit à la Commission électorale nationale autonome (Céna). La présidente a exhorté chaque citoyen béninois à aller accomplir son devoir dans la quiétude et la paix : « la violence ne sert à rien et qu’il est important que chaque citoyen accomplisse son devoir dans la quiétude et la paix », a-t-elle martelé. Elle a par ailleurs invité les uns et les autres à poser des actes de paix jusqu’à la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle. Elle a enfin précisé que son vœu est de voir son candidat remporter la victoire au soir du 11 Avril. La présidente de l’Udbn s’est voulue incisive sur la question de la paix et de la concorde pour construire la nation commune : « La violence ne résout aucun problème. C’est ensemble et dans la paix que nous devons construire notre pays », soulignera-t-elle. Claudine Prudencio n’attend donc que la confirmation de la Céna, pour célébrer la victoire du duo Talon-Talata.

Th. A.