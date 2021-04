Présidentielle 2021 Un taux de participation entre 49 et 65% dans les communes

Le taux de participation dans les communes oscille entre 49 % et 65%, selon les compilations des résultats réalisées par les partis politiques à l’issue de l’élection présidentielle du dimanche 11 avril 2021.

La Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) va publier dans quelques heures les résultats provisoires de l’élection présidentielle. Le taux de participation relevé par les partis politiques sur la base des compilations dépasse largement celui noté par la plateforme des organisations de la société civile ( OSC) dans le cadre de l’élection présidentielle. La compilation des partis politiques couvrent pratiquement les 11.000 postes de vote contrairement aux Osc qui n’ont parcouru qu’environ 1200 postes de vote sur près de 11.000 et qui annoncent un taux de 26%. Selon ces statistiques, le taux de participation dans la commune de Ouakè, dans le département de la Donga est de 58,14%. Dans la commune de Kpomassè, département de l’Atlantique, il est enregistré un taux de 52,32%. Il en est de même dans presque toutes les communes Certains arrondissements de la commune de Kpomassè affichent que plus de 6 électeurs sur dix ont voté. Tel est le cas à Sègbohouè (84,05%), Tokpa-Domè (62,50%), Dékanmè (57,80%), et autres.

La compilation des partis politiques qui prend en compte tout le territoire national et qui révèle un taux de participation situé entre 49 % et 65% est plus proche de la réalité.

M. M.