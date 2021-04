Présidentielle du 11 avril au Bénin : Tout est fin prêt pour la proclamation des résultats provisoire

La Cena tient son agenda. 48 heures après le premier tour de l’élection présidentielle, du dimanche 11 avril 2021, les Béninois pourraient être fixés sur le verdict des urnes. De toute évidence, l’institution ayant en charge l’organisation du scrutin, s’active pour ne pas faire durer le suspense. De sources dignes de foi, la compilation audio-phonique est à plus de 98%, et la transmission des documents physiques, pour croisement, par les 546 coordinateurs d’arrondissements à la Cena est presque achevée. « Au niveau de la salle de transmission, on peut dire qu’on est à 100%, mais si on intègre là où le vote n’a pas eu lieu, où on n’a pas de données, on dit qu’on est à 98% », a confié hier Georges Otchéré, responsable de la salle de transmission, chargée de récupérer par appel téléphonique les données issues du vote.

Mais la loi fait obligation à la Cena de confronter ces données aux documents physiques qui doivent parvenir au siège de l’institution dans un délai raisonnable. « En tout état de cause, la centralisation des cantines et des plis scellés doit être terminée au niveau de la Commission électorale nationale autonome (CENA), vingt-quatre (24) heures au maximum, après le jour du scrutin », indique l’article 94 du code électoral.

C’est dire que la Commission électorale nationale autonome (Cena) chargée notamment de la compilation et la publication des résultats provisoires de l’élection du duo président et vice-président de la République (article 15) pourrait se prononcer en fin de journée de ce mardi 13 avril 2021. « Le duo président de la République et vice-président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à l’organisation d’un second tour », peut-on lire à article 130 de loi 2019-43 portant code électoral en République du Bénin.