Bénin/Présidentielle 2021 Appels aux troubles à l’ordre public, Un avocat demande la suspension du parti Les Démocrates – Les Pharaons

A l’occasion de son passage sur l’émission ”L’entretien” de la chaîne E-Télé le dimanche 18 avril 2021 dernier, maître Jacques Migan est revenu sur les attaques armées enregistrées dans certaines localités du pays la semaine du scrutin du 11 Avril. Le membre fondateur du Bloc républicain estime que ces troubles sont venus de ceux qui ne voulaient pas entendre parler de la tenue la présidentielle sans eux, et qui scandaient que le mandat du Président Patrice Talon prend impérativement fin le 5 avril 2021.

Selon lui, les nombreux appels à l’insurrection de certains acteurs politiques ont énormément contribué aux actes violences qui ont émaillé le processus électoral à quelques jours du scrutin. L’ancien bâtonnier pense qu’il y a bien eu une volonté manifeste de déstabiliser le Bénin, et les commanditaires l’ont fait savoir plusieurs fois avant la tenue du scrutin. En se basant sur les diverses interpellations déjà enregistrées, il confie que des membres et responsables du parti Les Démocrates seraient à la base de ces appels à l’insurrection.

« Il faut qu’on finisse avec ces genres d’actions comme l’a dit le chef de l’Etat. Tous ceux qui posent des actes allant aux troubles, que la justice les punisse rigoureusement conformément aux lois de la République. L’animation de la vie politique ne passe pas par la violence », a souligné Me Migan. Il précise que ceux qui sont à l’extérieur et qui sont visiblement les instigateurs de ces violences seront tous rattrapés par la justice. En lieu et place du dialogue demandé par les détracteurs du régime en place, Jacques Migan propose que l’Etat suspende le parti Les Démocrates, proche de l’ancien Président Boni Yayi, s’il se confirme demain que ce sont les membres ou les responsables de cette formation politique qui incitent à l’insurrection.

Il va finir sur cette question en indiquant que ce sont ceux qui demandent le dialogue qui seraient en même temps à l’origine des violences électorales et en invitant le peuple à laisser la justice faire son travail.