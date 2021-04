Lutte contre la Covid-19: Le chef de l’Etat reçoit sa première dose de vaccin

Le président Patrice Talon a reçu, jeudi 15 avril dernier, sa première dose de vaccin contre la maladie à coronavirus. Lundi 29 mars dernier à Cotonou, le Bénin avait officiellement lancé une campagne nationale de vaccination pour des personnes cibles dans le cadre de la lutte contre cette maladie.

Le président Patrice Talon a reçu jeudi 15 avril dernier, sa première dose de vaccin anti-Covid. A la suite de certains membres de son gouvernement dont les premiers à se faire vacciner sont les ministres en charge de la Santé et des Affaires sociales, le président de la République satisfait lui aussi à cette exigence dans le cadre de la campagne nationale lancée à cet effet. L’administration de la dose de vaccin au président de la République devrait rassurer ceux qui émettent des doutes sur la fiabilité du produit. D’ailleurs, les autorités béninoises n’ont cessé de donner la garantie que les produits mis à la disposition des populations sont de la plus grande fiabilité.

Pour ce qui est de la polémique autour de l’innocuité du vaccin, le ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, avait rassuré que le Bénin a pris toutes les précautions nécessaires pour l’importation de vaccins de qualité. « Bien que nous soyons sûrs de notre choix, nous avons pourtant retardé de quelques jours le démarrage de la campagne, le temps d’avoir les derniers avis scientifiques qui se sont avérés concluants quant à l’innocuité du vaccin », a indiqué le ministre. Aussi, le Bénin figure parmi les premiers pays africains à disposer de ces vaccins qui, en plus d’être efficaces, sont administrés gratuitement.

Pour bénéficier de la vaccination, il suffit de vous rendre sur l’un des sites dédiés avec la preuve de figurer parmi les cibles prioritaires définies par le gouvernement pour s’inscrire et recevoir dans les soixante-douze heures au plus la première dose de vaccin. Pour l’instant, ne sont concernées que les personnes à risque à savoir le personnel de santé, les personnes âgées de plus de soixante ans et les personnes vivant avec des comorbidités comme le diabète, l’asthme, l’hypertension artérielle, la drépanocytose, d’autres affections cardiovasculaires. Deux doses de vaccin sont nécessaires pour être protégé contre la Covid-19. Dans le département du Littoral, donc dans la ville de Cotonou, l’administration du vaccin se fait à la direction départementale de la Santé du Littoral, au Cnhu-Hkm, au Chu-Mel, au centre de santé Placodji, dans les centres de santé d’Ahouansori, Ayélawadjè, Cotonou 1, Avotrou, hôpital Suru-Léré. D’autres centres de santé comme ceux de Saint Michel, Zogbo, Sètovi, Ménontin, Akogbato, Gbégamey, Houénousssou, Agongbomey et le centre de santé Djomehountin font également partie des sites retenus.

A la date du 12 avril dernier, le Bénin compte 788 cas actifs sur un total de 7611 cas confirmés dont 6728 guéris et 95 décès.

Par Josué F. MEHOUENOU