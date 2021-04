Proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle au Bénin : Coordination National de Campagne du duo Talon-Talata félicite le peuple béninois

La Cour Constitutionnelle a proclamé hier mercredi 21 avril 2021, les résultats définitifs de l’élection présidentielle du 11 avril dernier, confirmant la large victoire dès le premier tour de notre duo de candidats TALON-TALATA, avec plus de 86% des suffrages exprimés.

Au nom de la Coordination Nationale de Campagne, j’adresse mes chaleureuses et militantes félicitations à notre duo de candidats Patrice TALON et Mariam TALATA, pour leur brillante élection aux plus hautes fonctions de la République.

J’exprime aussi mes remerciements aux béninoises et aux béninois pour la pertinence de leur choix qui assure la continuité de la dynamique enclenchée depuis cinq ans, et l’amélioration progressive de notre bien-être individuel et collectif.

J’adresse par la même occasion ma reconnaissance au peuple béninois qui s’est, une fois encore, illustré comme un peuple d’une culture démocratique exemplaire et qui a permis, malgré les épreuves du moment, au processus électoral de connaître cet aboutissement heureux.

Je souhaite enfin plein succès à Monsieur le Président de la République et à Madame la Vice-Présidente. Je ne doute pas qu’ils sauront combler les attentes des Béninoises et des Béninois durant les cinq prochaines années.

Le développement ça y est

Le Coordonnateur National de Campagne,

Abdoulaye BIO TCHANÉ