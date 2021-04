L’instigateur et les complices du supposé enlèvement sur l’axe Cotonou-Sèmè sont désormais dans les mains de la police républicaine. Ils répondront de leurs actes devant la CRIET. Le jeune homme…

Supposé enlèvement sur l’axe Cotonou-Sémè L’auteur et ses complices répondront devant la CRIET

L’instigateur et les complices du supposé enlèvement sur l’axe Cotonou-Sèmè sont désormais dans les mains de la police républicaine. Ils répondront de leurs actes devant la CRIET. Le jeune homme ayant orchestré son propre kidnapping s’était réfugié chez sa copine.

Le supposé enlèvement raconté par l’un des parents du jeune homme a été abondamment relayé cette semaine sur les réseaux sociaux. Du mardi 13 au dimanche 18 avril, un jeune homme aurait été kidnappé alors qu’il se rendait à Porto-Novo dans un taxi de six places. La somme de 6 millions FCFA a été exigée aux parents pour la libération de la victime qui pendant ces cinq jours était chez sa copine. Les parents ont payé la rançon de 2 millions FCFA par mobile. Le reste de la rançon (4 millions FCFA) a été déposé à un endroit bien indiqué vers la plage de Pk10.

C’est donc après le paiement de la rançon que l’acteur du film retrouve ses parents au carrefour Sémè dans la nuit du dimanche dernier. Sur les faux témoignages du jeune homme, l’une de ses cousines a partagé les faits sur les réseaux sociaux.

Les investigations de la police ont mis à nu le plan du jeune homme. Quatre personnes ont été arrêtées dans cette affaire. Il s’agit du jeune homme, sa cousine et deux autres complices (un homme et une femme). Gardés à la Brigade criminelle, ils seront envoyés au terme des enquêtes à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme.

A.A.A