Après sa performance à The Voice Afrique Francophone Une cagnotte lancée pour soutenir Gyovanni

Le Béninois Gyovanni a terminé samedi 1er mai, l’aventure de ‘’The Voice Afrique Francophone’’ à la deuxième place derrière la gagnante Lady Shine en dépit de ses belles prestations. Sur les réseaux-sociaux, une cagnotte est lancée pour soutenir « le très talentueux Gyovanni ».

L’initiative est du promoteur de Bénin Investment Forum, Bernard Wannou. « Nous lançons cette cagnotte du 2 mai 2021 au 14 mai 2021 pour apporter un soutien patriotique à notre Héros Gyovanni Houessou. Nos votes n’ont pas pu le qualifier mais nous avons le pouvoir de le célébrer à travers nos contributions », a écrit Bernard Wannou sur sa page Facebook.

Selon Bernard Wannou, le chèque de 10 millions FCFA correspondant au montant reçu par la finaliste de The Voice Afrique Francophone sera remis à Gyovanni le 15 mai 2021. « C’est notre devoir de propulser nos talents à la face du monde », a-t-il précisé. D’autres acteurs ont également annoncé une mobilisation de fonds pour soutenir l’artiste afin qu’il produise et lance son album.

Une performance remarquable

Deuxième de cette compétition, Gyovanni ne cesse de recevoir les félicitations de ses compatriotes et même au-delà des frontières. Et, ce en raison de sa performance remarquable. Pour certains, Gyovanni mérite bien la première place mais le verdict des décomptes n’a pas été favorable.

« Tu as tellement bien représenté ce beau métier qu’est la musique, le chant. Tu as démontré que c’est un vrai métier qui demande beaucoup de rigueur et de don de soi. Tu incarnes pour moi le meilleur visage de la musique par la simplicité, l’humilité surtout le travail et le talent », a écrit sa coach Charlotte Dipanda sur page Facebook.

L’artiste camerounaise est fière d’avoir rencontré et accompagné Gyovanni dans cette aventure. « Je suis si fière de te rencontrer et que ton talent parle pour toi désormais au-delà des frontières et que tous les fils et filles de ce continent se reconnaissent en toi. Tu as tout gagné pour moi. Respect, Gyovanni. Chapeau bien bas l’artiste », a-t-elle ajouté.

A travers un message, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, Babalola Jean-Michel H. Abimbola a salué le talent des deux Béninois finalistes Gyovanni et Carina Sen. « Révélés par The Voice, ils sont maintenant des chanteurs dont la carrière s’annonce prometteuse », a indiqué le ministre.

Car, poursuit-il, au-delà de la médiatisation qu’elle apporte aux lauréats, cette émission est un formidable tremplin pour le lancement des carrières d’artistes. « Et nos représentants en ont pleinement conscience, eux qui, aux yeux de toute l’Afrique francophone, ont connu cette exposition extraordinaire et montré que le Bénin reste une terre de talents et de créateurs », ajoute Jean-Michel Abimbola.

A.A.A