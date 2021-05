Le phénomène devient récurent. Des hommes travestis sont de plus en plus croisés dans la ville de Cotonou. Depuis le 1er mai 2021, des vidéos de certains d’entre eux circulent…

Des hommes se déguisent en femmes à Cotonou

Le phénomène devient récurent. Des hommes travestis sont de plus en plus croisés dans la ville de Cotonou. Depuis le 1er mai 2021, des vidéos de certains d’entre eux circulent sur les réseaux sociaux.

Incroyable transformation. Certains hommes ont décidé de se retrouver dans le corps d’une femme à Cotonou. Ils font recours à tout pour se sentir femme : vêtements, chaussures, tresses, maquillages et autres. La vidéo de trois hommes qui vivent désormais dans la peau de femme a été prise dans un bar à Cotonou. Ils ont été déshabillés, lynchés et filmés par les usagers. La vidéo est accompagnée de plusieurs photos des travestis.

A en croire une source des associations LGBT Bénin (Lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres) contacté par Lameteo, ces femmes transgenres dont la Miss LGBT Bénin n’ont pas de mauvaises intentions. « Pour les individus qui les ont lynchés, ils pensent qu’ils se déguisent en femmes pour arnaquer. Elles ne le font pas pour arnaquer », précise-t-elle.

Plusieurs hommes qui jugent être nés dans le mauvais corps se lancent dans cette aventure. Ces hommes pour une raison ou une autre qui se transforment en femmes sont de plus en plus nombreux dans les rues de Cotonou notamment dans les nights clubs.

Dans le contexte africain, cette pratique est contre-nature.

A.A.A