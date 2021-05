Recep Tayyip Erdogan à Patrice Talon: « Je félicite de tout cœur votre Excellence pour votre réélection… »

Suite à la réélection du président Patrice Talon à la magistrature suprême, son homologue de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, lui adresse ses félicitations et bons vœux. La lettre du président turc au président béninois a été transmise au chef de la diplomatie béninoise, Aurélien Agbénonci, vendredi 30 avril dernier, par l’ambassadeur de Turquie au Bénin, Onur Özceri.

Nouvelle lettre de félicitations pour le président Patrice Talon, au lendemain de sa réélection à la Marina. Cette énième correspondance émane du président de la République de Turquie, Recep Tayyip Erdogan. « Au nom de mon peuple et en mon nom propre, je félicite de tout mon cœur votre Excellence pour votre réélection à la présidence de la République du Bénin», affirme le dirigeant turc dans les toutes premières lignes de sa lettre. A la suite de ces mots de félicitations, le chef de l’Etat turc dit être convaincu que durant la « nouvelle mandature de Patrice Talon, le développement économique et social du pays se poursuivra avec succès ».

Au plan bilatéral, il rappelle que la coopération et les relations entre les deux pays se sont renforcées lors de la visite du président béninois dans son pays en 2018. Recep Tayyip Erdogan se dit convaincu « que les relations entre la Turquie et le Bénin (…), vont se consolider grâce (aux) efforts communs (des deux présidents) pour le bien-être des peuples turc et béninois dans un partenariat gagnant-gagnant». « Je crois fermement que nos relations avec le Bénin que nous considérons comme un partenaire important en Afrique de l’Ouest, vont continuer de se développer de façon constante», a-t-il ajouté.

Recep Tayyip Erdogan conclut sa correspondance en souhaitant ses « meilleurs vœux de santé et de bonheur » à Patrice Talon, et de « bien-être et de prospérité au peuple béninois ami et frère ».

Les félicitations d’Ankara font suite à plus d’une dizaine d’autres adressées au chantre du Nouveau départ et de la Rupture au lendemain de la confirmation, par la Cour constitutionnelle, de sa réélection à la tête du Bénin pour les cinq prochaines années.