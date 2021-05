The Voice Afrique Francophone : L’accueil des trois talents au Tri postal

L’ambiance était festive, de l’aéroport international Bernardin Cardinal Gantin au tri postal de Cotonou. Environ deux mille personnes étaient présentes. On pouvait déjà entendre les clameurs de loin. Une délégation de musiciens traditionnels a accueilli nos trois chanteurs en chants et danses.

Ils ont été officiellement présentés et ont reçus des mots d’accueil. Le présentateur a ensuite énuméré toutes les personnes qui ont travaillé en amont à l’éclosion de ces talents. Le PDG du groupe empire, Ulrich Kpèdonou a beaucoup soutenu les candidats et s’est même déplacé pour être au premier rang. Ce résultat a également été possible grâce à quatre techniciens de la musique que sont : Assikiwa, Marion, Yvan pour Jésus, et Maestro le Chat. Le Ministère du Tourisme, de la Culture et des arts a apporté sa contribution parce que son objectif est d’accompagner la révélation des talents.

Mathide Toussaint, Carina Sen et Gyovanni Houessou ont pris la parole tour à tour pour exprimer leur gratitude à l’endroit du peuple béninois. Comme le dit Gyovanni, « c’est incroyable » et la surprise est grande. Carina, elle, aurait aimé qu’il y ait un mot plus grand que « Merci » pour exprimer sa gratitude. « Je pense que s’il y avait un mot plus grand que merci, je le dirai. » Mathilde a carrément affirmé « C’est magnifique ». Tout ça pour exprimer la surprise et la gratitude de ces talents béninois qui constatent qu’ils ont toute une nation pour les soutenir. Suite à cela, des présents ont été offerts à notre trio ambassadeur.

La parole a été donnée au PDG du groupe Empire « Je suis très ému. Nos candidats ont vraiment représenté le Bénin. Je me suis beaucoup investi mais je tiens d’abord à les remercier. Je remercie aussi les coaches qui ont travaillé jour et nuit, sans être payés. Ils l’ont fait avec le cœur et je tiens à les remercier. Merci au ministre qui m’écrivait toutes les 10 minutes pour savoir comment ça se passe. Il a suivi de bout en bout. Merci au peuple béninois, à la presse, aux artistes. Le soutien a été maximal parce que le Bénin a vraiment voté. » Ces propos ont suscité les applaudissements de la foule. Le Directeur de cabinet du ministère de la Culture a rassuré du soutien du ministère et a précisé que le ministre suit les choses de près. « Le ministre est à côté au bureau et il n’arrête pas de m’appeler pour s’assurer que tout va bien. Il y a une pluie qui est tombée. C’est la pluie de la bénédiction. » Sous les rires et applaudissements de la foule, nos trois ambassadeurs ont été invités à chanter de petits extraits de musique. Et c’est dans la musique et la joie que chacun s’en retournait avec le sentiment que le Bénin évolue.