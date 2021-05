Audience à la Présidence de la République : L’équipe Tiando, une expérience saluée et reconnue par la République

Exprimer la reconnaissance de la Nation, du gouvernement et celle du Chef de l’Etat aux membres de la Commission Electorale Nationale Autonome (Cena), en fin de mandat, pour avoir relevé le défi de l’organisation des différents scrutins depuis les sept (07) années de mandature. Tel est en substance l’objet de l’audience accordée aux membres de cette institution de la République, avec à leur tête le Président Emmanuel Tiando, mercredi dernier au Palais de la Marina par le Président Patrice Talon. Après l’avoir remercié pour l’invitation, sa disponibilité et son écoute, le Président de la Cena Emmanuel Tiando a indiqué qu’il était important de présenter au Président de la République le bilan des sept années passées à la tête de la Cena. « Nous venons d’avoir une audience avec le Chef de l’Etat. Le Président de la République a souhaité nous rencontrer pour nous exprimer la reconnaissance de la Nation, la reconnaissance de son gouvernement et de lui-même pour le travail qui a été fait tout au long des 7 années qu’a duré notre mandat à la tête de la Cena. Ces compliments, nous les avons reçus avec beaucoup de bonheur mais nous avons dit que ces compliments s’adressent aussi à la Nation béninoise et aussi aux Institutions qui nous ont accompagnés tout au long de notre mandat. Si nous avons pu travailler dans les conditions que vous savez, c’est bien parce que nous avons le soutien de ces Institutions et des personnes de bonne volonté qui ont toujours bien voulu nous accompagner », a déclaré Emmanuel Tiando.

C’était également une occasion pour lui de formuler des recommandations en vue d’une prochaine Commission Electorale Nationale Autonome plus performante. « Etant en fin de mandat, le Président de la Commission Electorale Nationale Autonome (Cena) et ses collègues ont saisi l’occasion pour faire des suggestions à l’endroit du Président de la République concernant tout ce qu’il faut mettre en œuvre pour que la Cena soit toujours une Cena performante, une Cena qui puisse assurer le rayonnement du Bénin dans l’ensemble de la sous-région et même au plan international. Des suggestions qui ont été bien accueillies par le Chef de l’Etat Patrice Talon. Il y a un certain nombre de choses à mettre en œuvre. Par exemple la consultation de la Cena concernant le vote de certaines lois. Si on doit procéder à la révision des lois tels que le code électoral ou la charte des partis, nous avons suggéré que la Cena qui est chargée de la mise en œuvre de ces lois soit consultée », a-t-il ajouté.

Emmanuel Tiando a également évoqué avec le Président de la République le problème du siège de la Cena, des conditions de travail de la Cena. « Vous savez que nous sommes à l’étroit à la Cena, nous avons donc souhaité qu’on construise un siège attribué à la Cena. Nous avons aussi souhaité, pour que la Cena remplisse son rôle, qu’au niveau des départements, on construise des magasins pour entreposer le matériel électoral qui est souvent en souffrance après les élections dans nos Mairies et dans nos arrondissements. Nous avons également préconisé beaucoup d’autres choses dont nous avons parlé avec le Chef de l’Etat concernant les conditions à remplir pour que la Cena soit de plus en plus performante. Nous avons pris des dispositions pour qu’il en soit ainsi, mais je vous ai dit que nous sommes souvent bloqués par les dispositions du Code Electoral », a-t-il dit pour finir. Il faut rappeler que cette audience des membres de la Cena s’est déroulée en présence du Président de l’assemblée nationale, Monsieur Louis Gbèhounou Vlavonou et du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Maxime Quenum.