Dons divers à la mosquée de Joncquet : Les Lions Clubs de Cotonou, d’Abomey et de Parakou témoignent de l’amour aux fidèles musulmans

A quelques jours de la fin du jeûne, les Lions Clubs de Cotonou viennent de semer une graine d’amour dans le cœur de la communauté musulmane, notamment aux couches défavorisées. Lundi dernier, sous le leadership de la présidente du Lions Club Ekpè Aqua Marina, Frida Hazoumè, une forte délégation des lions a procédé à la remise officielle de dons divers aux fidèles de la mosquée de Joncquet. Pour Frida Hazoumè, il s’agit de 200 visières contre la Covid-19, de 150 plats de repas, de 150 sachets individuels de vivres (Riz, pâtes alimentaires, sucres, lait), de 100 sachets de bouillies de mil, de 10 packs d’eau minérale,de 50 tapis de prière et de 50 Gourdes pour ablution. Ont contribué à ce don, les Lions Clubs Ekpè Aqua Marina, Cotonou Rubis, Cotonou Orchidée, Cotonou Doyen, Cotonou Camelia, Cotonou Nokoué, Cotonou Les Palmiers, Cotonou les Lauriers, Cotonou les Bâtisseurs, Cotonou Le Pilier, Cotonou Bel’Harmonie, Cotonou Saphir, Cotonou Septuor, Cotonou Eméraude, Cotonou Dauphin, Abomey le Pélican, Parakou la Lumière, Parakou Koburu, Leo Club Cotonou Hikari, Leo Club Cotonou Zénith. La cérémonie a été réhausée par la présence de Ahouandjinou Hortense Coordonnatrice de New Voices et de Mylène de Souza Adéchokan Secrétaire du district 403 A4 et d’autres past officiels et officiels. En un mot, ces clubs services ont tout prévu pour que le jeûne musulman finisse en beauté. Pour Valentine kiki Medegan, Président du club Cotonou Rubis, cette action s’inscrit dans la vision du Lions club International, celle de se mettre au service de l’humanité. « Nous sommes venus vous témoigner notre solidarité pendant ce mois de jeûne. Le Lions Club, c’est le service. Qu’Allah vous bénisse davantage ». Pour Botchi Mathieu, Président du club Cotonou Nokoué, ces dons viennent donner un nouveau souffle aux fidèles qui sont dans le besoin. « Vous nous verrez à vos côtés à chaque fois que l’occasion se présentera », a-t-il ajouté. En reconnaissance au geste humanitaire des Lions Clubs de Cotonou, l’Imam de la mosquée de Joncquet, He Ousmane Ibrahima a prononcé une prière à l’endroit des heureux donateurs. « …Celui qui a donné à manger au ‘’jeûneur’’ reçoit aussi les même bénédictions que le jeûneur. Soyez-en remerciés. Qu’Allah vous bénisse au-delà des vos attentes ! », a-t-il conclu.