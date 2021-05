En raison de la pandémie du Coronavirus Patrice Talon prête serment à l’intérieur de l’hémicycle

Le stade Charles de Gaulle aussi bien que l’esplanade de l’Assemblée nationale ne pourront accueillir la cérémonie de prestation de serment du chef de l’Etat Patrice Talon le 23 mai prochain. En raison de plusieurs facteurs dont la pandémie du Coronavirus, cette cérémonie de sources concordantes, aura lieu au sein de l’hémicycle.}}

Outre la pandémie de Covid-9 renseignent nos sources, plusieurs autres raisons justifient le choix de l’intérieur de l’hémicycle pour abriter, le 23 mai 2021, la cérémonie de prestation de serment du président de la République. Il s’agit aussi du contexte sécuritaire qui, au regard des derniers développements (découverte d’armes et de munitions, et autres) semble être préoccupant. A tout cela s’ajoute la volonté du président réélu qui voudrait d’une cérémonie sobre.

Contrairement au passé, la cérémonie du 23 mai prochain ne connaîtra pas la participation d’un grand monde. En dehors des députés, des sages de la Cour constitutionnelle, et des présidents des autres institutions de la République, seules quelques autres personnalités triées sur le volet pourront pendre part à l’évènement.

Ce même jour, le bureau de l’Assemblée nationale pourra se réunir pour donner son avis sur la composition de la nouvelle équipe gouvernementale avant sa publication par le secrétaire général du gouvernement.

F. A. A.