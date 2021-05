Examen du Cap au Benin : 6.811 candidat répartis dans 16 centres

L’examen du certificat d’Aptitude professionnelle (Cap) démarre ce lundi 10 mai 2021 sur toute l’étendue du territoire national. 6.811 candidat au plan national répartis dans 16 centres. Ces derniers composeront dans les 4 options qui suivent : Science et Technique Industrielle (Sti) ; Enseignement Familial et Social (Efs) ; Hôtellerie ; Restauration (Hr) et Science et Technique des Métiers d’Arts (Stma). Trois jours sont donnés aux candidats pour restituer les connaissances acquises au cours pendant neuf mois. Du 7 au 9 juin 2021 l’Examen du Certificat d’Aptitude professionnelle (Cap) fera place à l’Examen du Certificat d’Etudes Primaires. Après ces deux Examens la composition du Brevet d’Etudes du premier cycle (Bepc) du 14 au 16 juin 2021 et le Baccalauréat du 21 au 23 juillet 2021 suivront respectivement. Notons que le taux de participation à cet examen a augmenté de 39 ;71% cette année.

Ozaldine Agbo Pertus (Stag)