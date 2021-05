Incendies au marché Dantokpa: Un manque d’anticipation déploré…

Ces derniers mois, plusieurs incendies ont été enregistrés dans le marché international de Dantokpa avec de nombreux dégâts matériels. Si des appuis sont toujours annoncés à l’endroit des sinistrés, le chef quartier Amzath Aguémon déplore un manque d’anticipation et impute la responsabilité à la Société de gestion des marchés autonomes (Sogema). Dans une interview accordée au quotidien Fraternité, l’élu local déplore également un manque de collaboration avec l’actuelle équipe dirigeante de la Sogema…

“…D’une manière ou d’une autre, il y aura des incidents ici ou ailleurs. Ceci étant, ceux qui sont en charge de la gestion de ce marché, devraient procéder autrement afin de prévenir ces genres de situation. L’incendie s’est déclenché aux environs de 23h45 dans la nuit du vendredi 7 mai. Aujourd’hui, c’est la désolation et malheureusement c’est un phénomène qui devient récurrent…Jusque-là, après ces différents incidents nous n’avons pas encore déploré des pertes en vies humaines. On ne le souhaite point. Mais gérer une structure, c’est anticiper sur les évènements. Je ne vois rien d’anticipatif dans les décisions de ceux qui ont en charge la gestion de ce marché en vue de prévenir ces genres de situations…J’indexe nommément le Directeur général de la Sogema, Armand Gansè. C’est à la limite très révoltant. La Sogema ne prend en charge que quelques indemnisations quand ces incidents arrivent. Ils ne sont pas forcément tenus de venir en aide aux sinistrés. Alors que les pertes au lendemain de ces incendies sont colossales. Ça se chiffre en des dizaines de millions. Et ce sont des pertes sèches pour les usagers qui ont emprunté par ci et par là. On devrait se préoccuper de leur situation économique parce qu’il y en a qui n’arrivent pas à survivre à ces désastres. Il faudrait que la Sogema commence à s’en préoccuper, quand bien même elle n’est pas redevable vis-à-vis de ces gens-là, alors qu’elle perçoit des taxes, des redevances” a-t-il confié.

La Mairie n’a rien à y voir…

Pour l’élu local, la responsabilité est exclusivement imputable à la Sogema. ” Je n’ai rien contre ce Directeur parce que j’ai vu plusieurs directeurs passer mais ce qui se passe sous son règne est quand même assez criard… La responsabilité incombe exclusivement à la Sogema parce que c’est sur son territoire de compétence. La mairie de Cotonou est complètement mise à l’écart. La preuve, le DG actuel de la Sogema n’a jamais voulu collaborer avec nous sur ce terrain-là, parce qu’apparemment, il prend en grief toute personne qui veut s’aventurer sur son territoire de compétence. Bien au contraire, c’est lui qui s’amuse à provoquer et à vouloir aller chercher des redevances sur le territoire de compétence de la mairie. Jusqu’aujourd’hui, il a toujours ignoré qu’il est sur un territoire qui incombe à la mairie. Ceci dit, les textes de loi le lui reconnaissent, c’est lui qui gère le marché et il devrait s’en occuper davantage. La mairie n’a rien à y voir. Elle n’a pas de droit de regard sur cette gestion. Il faut reconnaître que ce n’est pas seulement sous le règne du DG Armand Gansè que des incendies sont survenus au marché Dantokpa. Je ne dis pas que ces incendies sont du fait de l’actuel DG Sogema. Ce que je déplore, c’est ce qu’on fait après… C’est ce que je reproche” laisse entendre le Chef de quartier. Et de poursuivre “Je propose déjà qu’il y ait une complémentarité entre la Sogema et le conseil local et tous les acteurs qui sont impliqués en l’occurrence, les gardiens de nuit, les veilleurs de la berge lagunaire. On serait tous ensemble et dans une parfaite symbiose, qu’on pourrait juguler pas mal de choses en attendant que le déplacement du marché se fasse. L’autre chose, il y a le surpeuplement. Je pense que c’est le moment déjà de clairsemer un peu le paysage. Venez voir dans les hangars et environs, comment les gens s’entassent les uns sur les autres. Si cela arrivait en pleine journée, ce serait la vraie catastrophe. Déjà, nous pouvons prendre certaines décisions afin d’atténuer, tout au moins de minimiser les risques d’incendie”.

A.B