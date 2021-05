Établissement de pièces sécurisées d’identité L’enrôlement au RAVIP dans les arrondissements de Cotonou dès lundi

Pour compter de lundi 17 mai 2021, l’enrôlement au RAVIP ne se fera plus au siège de l’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) à Cotonou Cadjèhoun. Le gestionnaire mandataire, Cyrille Gougbédji, à travers une note en date du 10 mai 2021 informe que la demande desdites pièces peut se faire désormais dans les arrondissements.

Par une note en date du 10 mai 2021, le gestionnaire mandataire du RAVIP rappelle que « l’acceptation des demandes de carte nationale d’identité biométrique est subordonnée à la présentation d’un acte de naissance sécurisée et d’un Certificat d’identification personnelle ».

Selon Cyrille Gougbédji, la première vague de formalisation dans les ministères étant satisfaite, les unités d’appui seront à nouveau déployées dans les ministères et autres services en collaboration avec les points focaux desdits services à partir du mercredi 19 mai 2021. « Un calendrier de deuxième passage sera rendu disponible à cet effet », a-t-il précisé.

Le coût du certificat d’identification personnelle selon le gestionnaire mandataire, passe de 2500F à 1500F non plastifié, ou 2800F à 1800F, plastifié.

Ces nouvelles dispositions ont été prises par l’ANIP non seulement pour soulager les peines des usagers, mais aussi, faire face aux difficultés de gestion de masse de demandeurs dans un environnement exigu.

F. A. A.