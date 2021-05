Caches d’armes ou de munitions : La police offre jusqu’à 1 million F pour toute information

La police républicaine invite les populations à lui fournir des informations relatives à la présence d’armes ou de munitions sur le territoire national. Une récompense pouvant atteindre 1.000.000 de FCFA est prévue pour tout informateur.

Selon un communiqué de la police républicaine, des informations persistantes font état de la circulation illicite d’armes et de munitions sur le territoire national. « Dans le cadre de sa mission de protection et de sécurité des personnes et des biens, la police républicaine invite, à cet effet, toute personne ayant connaissance de caches d’armes ou de munitions à se rendre dans ses locaux ou à joindre ses services compétents aux numéros verts (appel gratuit) 91797777 et 21303334 contre une forte récompense pouvant atteindre 1.000.000 de FCFA », indique le communiqué.

La police invite à signaler également « tous individus et mouvements suspects » et et à lui fournir, en tout lieu et en toute circonstance, toutes informations susceptibles de garantir la paix et la cohésion sociales.

M. M.