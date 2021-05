Pilotage des drones: Des professionnels des médias outillés

Une dizaine de cadreurs et journalistes reporters d’images (Jri) des télévisions béninoises ont bénéficié, lundi 17 mai dernier à Cotonou, d’un renforcement de capacités sur les diverses applications des drones et la règlementation en vigueur au Bénin. L’objectif de cette initiative de l’Agence pour le Développement du Numérique (Adn) est d’outiller ces professionnels des médias pour une meilleure utilisation de ces outils numériques.



Outillés lors de l’atelier de renforcement des capacités sur les diverses applications des drones et la règlementation en vigueur au Bénin, lundi 17 mai dernier à Cotonou, les cadreurs et journalistes reporters d’images (Jri) des télévisions béninoises sont désormais prêts à produire des contenus numériques susceptibles de valoriser la destination Bénin. La dizaine de participants mobilisés a bénéficié des notions théoriques et pratiques sur les drones. Après avoir suivi les communications sur l’autorisation de survol, la lecture de carte de survol, la règlementation en vigueur et les conditions d’utilisation de drones au Bénin, les participants se sont rendus sur le terrain à Akpakpa pour un test de pilotage.

Au terme des exercices pratiques, Edmond Houngbo a salué cette initiative qui a permis non seulement aux participants d’être initiés au pilotage des drones mais aussi de comprendre la réglementation en vigueur.

« Nous avons beaucoup appris sur la réglementation, le système Gps et l’environnement », a-t-il confié. Satisfait du bon déroulement de cette formation, il prend, au nom des participants, l’engagement de mettre en pratique ces notions sur le terrain.

Situant l’atelier dans son contexte, Serge Adjovi, directeur général de l’Adn, a souligné qu’il cadre avec deux des six projets phares du Programme d’action du gouvernement (Pag 2016-2021) dans le secteur du numérique à savoir la généralisation des contenus numériques et la transition à la Télévision numérique terrestre (Tnt). Pour lui, il est important que les journalistes s’approprient la chose numérique afin d’avoir l’indépendance de produire d’excellents contenus. « L’idée, c’est d’amener les professionnels des médias que vous êtes à utiliser de plus en plus les outils à votre disposition pour développer des contenus numériques de qualité», a-t-il déclaré. Toutes choses qui vont valoriser la destination Bénin. A l’en croire, les drones sont indispensables pour améliorer les contenus des médias. Serge Adjovi reste convaincu que c’est une opportunité pour les médias de se mettre en valeur à travers des contenus numériques de belle facture. A quelques semaines du lancement de la Tnt, il se dit disponible à accompagner les médias à relever ce défi. «Nous envisageons d’avoir des compétences avérées dans le domaine, car il y a des reportages qui ne peuvent être possibles que par l’usage des drones », fait-il savoir.

Par Christian HOUNONGBE