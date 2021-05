Campagne de vaccination Covid-19: 13.000 personnes vaccinées au Bénin en six semaines

Des milliers de personnes ont déjà reçu la première dose du vaccin Covid-19 à la date du 16 mai 2021. C’est ce qu’a indiqué le directeur général par intérim de l’Agence nationale des soins de santé primaires, Thierry Lawalé, ce mardi 18 mai 2021 lors d’une rencontre au ministère de la santé avec la presse

Le directeur général par intérim de l’Agence nationale des soins de santé primaires a fait le bilan de la campagne de vaccination en cours au Bénin. A en croire Thierry Lawalé, la vaccination débutée depuis le 1er avril 2021 a permis de vacciner 13.085 sujets en première dose et 2222 en deuxième dose à la date du 16 mai. L’intervalle entre les doses précise-t-il est de 8 semaines pour AstraZeneca et 4 pour Coronavac.

Le Bénin a reçu 144.000 doses de vaccin AstraZeneca par le mécanisme Covax et 203.000 doses de vaccin anticovid Coronavac du Fabricant Sinovac grâce à la coopération sino-béninoise.

La campagne de vaccination Covid-19 cible le personnel de santé, les personnes âgées de plus de 60 ans et celles qui vivent avec des comorbidités comme le diabète, asthme, hypertension artérielle, la drépanocytose, et l’obésité.

Dans le but d’atteindre l’immunité collective, le gouvernement béninois a décidé désormais d’étendre la vaccination à tous les sujets âgés de 18 ans.

A.A.A