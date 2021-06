Grande Chancellerie de l’Ordre National du Bénin : Mariam Chabi Talata Zimé entre officiellement en fonction

La Vice-Présidente de la République du Bénin et Grande Chancelière de l’Ordre National du Bénin est entrée officiellement dans ses attributs de Grande Chancelière mardi 1er juin 2021. C’est à travers une cérémonie solennelle de passation de charges organisée dans les locaux de l’annexe de la Présidence de la République ex- Sèmè City en présence des Honorables membres du Conseil de l’Ordre, des ministres honoraires, des Présidents des Institutions de la République, du Secrétaire Général de la Présidence de la République du Bénin, Pascal Irénée Koupaki, du Ministre de la Justice et de la Législation, Garde des Sceaux, Séverin Quenum et d’autres invités.





Investie dans ses fonctions de Grand Chancelier de l’Ordre National du Bénin dimanche 23 mai 2021, la vice-présidente de la République Mariam Chabi Talata a pris les rênes de la Chancellerie mardi 1er juin 2021. Lors de la cérémonie de passation de charges, la Grande Chancelière de l’Ordre National du Bénin sortante a salué par la réforme constitutionnelle de Novembre 2019, qui attribue désormais le rôle de Grand Chancelier de l’Ordre National du Bénin au Vice-Président de la République élu en duo avec le Président de la République. Koubourath Osséni Anjorin a exprimé sa joie de passer la main à « une sœur ». Mme Osséni Anjorin a précisé que « 4918 dossiers ont été étudiés par le Conseil de l’Ordre National du Bénin et 5241 valeureux citoyens ont été reçus dans les divers ordres nationaux à titre normal et exceptionnel, civil et militaire voire étranger » durant son séjour à la tête de l’institution.

Pour Mariam Chabi Talata, la chancelière entrante, la Grande Chancellerie est l’organisme qui a la charge de l’administration de l’ordre national du mérite et des autres ordres. « Son rôle, c’est de récompenser le mérite personnel et les services rendus à la Nation par des distinctions ou décorations de contingents de citoyens émérites », a indiqué Mariam Chabi Talata.

La vice-présidente de la République s’est engagée à faire de la Grande Chancellerie de l’Ordre national du Bénin, une institution d’élites où les vrais et grands mérites seront reconnus, récompensés et célébrés par la Nation.

M. M.