Litige au marché Dantokpa : Armand Ganse convoqué à la Bef ce jour

Le Directeur général de la Sogema, Armand Gansè est convoqué ce jour, à la Brigade économique et financière (Bef) dans le cadre d’un dossier de litige lié à un hangar au marché Dantokpa. Les faits remontent en 1994 et lie Mlle Ahogle Victoire Epse Lande (Me Hélène Keke-Aholou), Mlle Agbodemakou Philomene Epse Ayihonsi (Me Armand AGBO) et la Sogema (Mes Gabriel et Romain Dossou).

Il s’agit d’un dossier lié au hangar N°D144 sis au marché Dantokpa, qui a fait objet d’appels respectifs de dame Victoire Ahogle Epse Lande et de la Sogema devant la cour d’appel de Cotonou qui a rendu le 07 janvier 1998 l’arrêt N°002 /98 dans lequel elle a dit et jugé que seule dame Victoire Ahogle Epse Lande (Me Hélène Keke-Aholou) a le droit d’occupation sur le hangar N°D144 de la Sogema. Mais cette décision fera objet à nouveau d’un appel. Dame Philomene Agbodemakou Epse Ayihonsi qui a perdu, forma tierce opposition contre le précédent arrêt le 16 Avril 1998.

Elle assigna également la Sogema en intervention forcée un an plus tard soit le 05 Mars 1999 d’où la cour d’appel de Cotonou rendit dans la même affaire un second arrêt N°324/2000, le 23 Novembre 2000 qui a infirmé le premier arrêt (N°002/98) rendu par la même cour le 07 janvier 1998 puis évoquant et statuant à nouveau, dit désormais que le droit d’occupation dudit hangar revient à dame Philomène Agbodemakou Epse Ayihonsi.

Bref, la chambre judiciaire de la cour suprême finira par donner raison à dame Ahogle Victoire epse Lande (Me Hélène Keke-Aholou) et lui donne le droit d’occupation sur le hangar en question.

C’est ce dossier qui refait surface. Car, sous le règne de l’actuel DG, des modalités de remboursement avec dame Philomène Agbodemakou Epse Ayihonsi sont négociés avec des décaissements échelonnés qui font grand bruit.