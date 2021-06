Harmonisation du coût des tests Pcr Covid-19 dans l’Uemoa: Qu’attends encore le Bénin pour s’y conformer ?

La décision relative à l’harmonisation des coûts des tests Pcr Covid-19 est déjà en vigueur dans l’espace Uemoa depuis le mois de mai 2021. Alors que plusieurs pays ont finalement ramené le prix de test de dépistage à 25000fcfa, le Bénin reste encore à la traine. Et ce, malgré les démarches et appels de l’Uemoa. La mise en place des systèmes anti-fraude serait-elle un simple prétexte ?

Le Bénin va-t-il finalement se conformer à la décision d’harmonisation des coûts de dépistage Covid-19 ou va-t-il se soustraire à cette décision régionale ? La question reste toute posée et bien malin qui pourra répondre. Plusieurs pays de l’espace Uemoa ont déjà acté la décision d’harmonisation du coût de dépistage Covid-19. Le test Pcr est désormais accessible à 25000fcfa dans les pays concernés à l’exception du Bénin qui maintient le coût du dépistage à 51.125fcfa. Et pourtant, les autorités béninoises n’ont pas manqué de rassurer de l’entrée en vigueur du principe au Bénin. « Le Bénin ne traîne pas les pas et n’a nullement l’intention de se soustraire de la décision prise à la faveur de la 22ème session ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Uemoa » avait déclaré l’ancien ministre de la communication, Alain Orounla, ancien porte-parole du gouvernement. Quelques jours après, le ministre de la santé a également rassuré de la bonne foi du gouvernement béninois à s’y conformer. Pour l’autorité ministérielle, des préalables ont été identifiés et les autorités béninoises s’y attèlent. A la faveur d’une rencontre avec les professionnels des médias mardi, 18 mai 2021, le ministre de la santé a estimé que le retard constaté est plutôt lié au fait que le Bénin a entrepris de “mettre en place les systèmes anti fraudes“ afin que la mesure ne soit véritablement bénéfique que pour les ressortissants de l’espace Uemoa. « Il faut sécuriser tout ça…le Bénin n’est pas en marge de cela, et ça se fera au moment opportun », a rassuré le ministre de la santé. Mais à ce jour, rien n’a changé. S’agissait-il d’un simple prétexte pour faire durer le suspense ou à la limite pour se soustraire à ce principe ?

L’Uemoa aux trousses du Bénin….

A la faveur d’une séance d’échange, ce mercredi 09 juin 2021, avec le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, le Président du comité inter-parlementaire de l’Uemoa, Rossan Noël Toe a plaidé afin que le Bénin se conforme à la décision d’harmonisation. « … nous avons analysé la transposition des directives et vous savez en mars dernier que la conférence des chefs d’État et de Gouvernement a pris des décisions en ce qui concerne la maladie à Coronavirus dans l’espace Uemoa. Ces décisions concernent l’harmonisation des prix qui devraient être de 25.000 FCFA pour chaque pays. La validité de ce test qui est de 5 jours sur l’ensemble des 8 États et aussi la non reprise de ce texte à l’arrivée. Quand un test est fait dans un pays X à votre arrivée dans le pays Y, ce test est révolu parce que ça doit répondre à un certain nombre de principes qui sont harmonisés aux pays de l’espace Uemoa”, a-t-il fait savoir.

Une décision unique et salutaire de l’Uemoa…

Dans l’optique de faciliter une libre circulation des personnes et des biens, l’Uemoa a perçu la nécessité de revoir à la baisse et surtout d’harmoniser le coût des tests Covid-19 dans les pays membres. « La validité des tests sera désormais de cinq jours pour les voyageurs de l’espace Uemoa à partir de la date du prélèvement de l’échantillon. Les chefs d’État des pays membres de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) ont décidé d’harmoniser les coûts des tests de dépistage du Covid-19 pour tous les voyageurs dans leur espace commun. Dès le mois de mai 2021, le test coûtera 25 000 francs CFA pour les voyageurs par avion. La validité des tests sera de cinq jours à compter de la date du prélèvement de l’échantillon à l’entrée et au départ des aéroports de l’espace Uemoa. Le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Togo, le Sénégal, la Guinée-Bissau, le Niger et le Mali se sont engagés à reconnaître mutuellement les résultats des tests Covid issus des laboratoires habilités dans leurs pays… À l’ouverture des frontières terrestres, les voyageurs paieront 5000 francs CFA pour le test Covid-19 », a rapporté Rfi au terme de la dernière réunion des Chefs d’Etat au Burkina. En attendant que le gouvernement béninois ne se décide, les voyageurs à destination de Cotonou, à l’aéroport international Cardinal Bernardin Gantin, sont toujours astreints au paiement de la somme de 51.125 FCFA.

A.B