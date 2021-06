Assemblée nationale Les députés en séance plénière ce jeudi 17

Par communiqué en date du 15 juin 2021, le président Louis Vlavonou a convoqué les députés de la 8e législature pour une séance plénière ce jeudi 17 juin 2021.

Au cours de la séance plénière, les députés vont se pencher sur la proposition de loi portant obligation de souscription d’assurance pour tout utilisateur de véhicule terrestre à moteur en République du Bénin. Dans le cadre du contrôle de l’action du gouvernement, des ministres sont invités à apporter des réponses sur deux questions orales avec débat. La première est liée à la pollution des terres et de l’air due aux cimenteries installées à Xwalocodji dans le 5e arrondissement de Cotonou et à Sèkandji dans la commune de Sèmè-Kpodji. La seconde question orale est relative à l’insuffisance des salles de classe et déficit d’enseignants dans les écoles primaires.