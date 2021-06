Les Ecureuils absents à la CAN-Cameroun 2022

Les Ecureuils du Bénin ne participeront pas à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Cameroun 2022. Ils ont été battus ce mardi 15 juin 2021 au terme du match en retard de la 6ème et dernière journée des éliminatoires par la Sierra Leone.

01 but à zéro, c’est le score final du match. Le seul but de la rencontre a été marqué à la 19ème minute du jeu par l’attaquant sierra léonais, Kamara sur pénalty.

Par cette défaite, Michel Dussuyer et ses poulains sont définitivement éliminés de la Can-Cameroun 2022. La Sierra Leone quant à elle se qualifie, et occupe désormais la deuxième place derrière le Nigéria déjà qualifié, et 1er du groupe L.

Le match Sierra Leone/Bénin a été plusieurs fois reporté pour raison de Covid-19.

F. A. A.