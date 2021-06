Défaite du Bénin face à la Sierra Léone :L’échec doit être annonciateur de grandes victoires (L. Houngbédji)

Wilfried Léandre Houngbédji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement s’est prononcé, mercredi 16 juin 2021, sur la défaite 0 à 1 du Bénin face à la Sierra Leone. C’est en marge du conseil des ministres.

Le Bénin a perdu sur le score de 0 contre 1 face à la Sierra Léone dans le cadre de la 6è et dernière journée des éliminatoires de la Can Cameroun Total 2021.

Le Onze national fait l’objet de plusieurs commentaires après cette défaite. « (…) Mais, il est utile de faire observer que l’équipe qui a joué mardi est composée d’à-peu-près les mêmes qui ont conduit l’épopée de 2019 en portant le Bénin pour la première fois de son histoire au stade des quarts de finale de la Can. Cela veut dire si les mêmes avaient eu plus de possibilités de nous qualifier, ils l’auraient fait », a nuancé, mercredi 16 juin 2021, le porte-parole du gouvernement qui invite à tirer plutôt des leçons de cette défaite. C’est lors des phases aller où il faut prendre le maximum de points, a déploré Wilfried Léandre Houngbédji. « (…) Sur cette campagne qualificative, nous avons laissé des points filer à domicile (…). Je suis persuadé que la FBF, l’entraîneur, le Gouvernement ayant joué totalement sa partition, un point sera fait au niveau de la fédération avec l’entraîneur et les joueurs eux-mêmes, pour voir qu’est-ce qui est à reconstruire , qu’est ce qui est à améliorer ? L’échec d’aujourd’hui doit être considéré comme annonciateur de grandes victoires à venir », a exhorté le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement.

M. M.