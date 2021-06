En détention provisoire depuis le 05 mars: Reckya Madougou enfin écoutée ce jour

Pour une implication supposée dans une affaire de Terrorisme et d’association de malfaiteurs, la candidate du parti d’opposition Les Démocrates, recalée à la présidentielle de 2021, sera enfin écoutée par un juge d’instruction. Cela se passera à la Commission d’instruction de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme ce jeudi 17 juin 2021. Selon les informations recueillies, l’audience ne sera pas publique. Elle aura lieu dans le cabinet du juge d’instruction où, Reckya Madougou sera conduite, on l’imagine, sous bonne garde. Cela fait trois mois que la candidate aux élections est gardée à la prison civile d’Apkro-Missérété, sans être auditionnée sur les faits à elle reprochée. Il était même difficile pour les avocats de s’entretenir en privé avec leur cliente. De dénonciations en dénonciations, elle a pu recevoir la visite de son avocat français Maître Antoine Vey, le 29 mai 2021. En 48h de séjour, Me Vey a rencontré deux fois sa cliente. Rencontres à la suite desquelles, il a dénoncé les conditions d’incarcération de Reckya Madougou. Me Vey a dénoncé une détention arbitraire et a plaidé pour un placement sous contrôle judiciaire. Ce n’est qu’après cette visité qu’une date a été annoncée pour l’auditionner. Depuis donc le début de cette affaire, c’est la première fois qu’un juge d’instruction va entendre la version des faits relatée par Reckya Madougou elle-même. On pourrait s’attendre à d’autres révélations. A suivre

M.M