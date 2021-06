Ce qu’il faut retenir de l’audience de Madougou à la Criet

En détention provisoire depuis le 5 mars pour le chef d’accusation de « financement de terrorisme », Réckya Madougou, ex ministre de la justice et candidate disqualifiée à l’élection présidentielle d’avril dernier a été auditionnée ce jeudi 17 juin 2021 par la Commission d’instruction de la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet).

La commission d’instruction composée de trois (03) juges dont le procureur spécial Mario Métonou a écouté pendant un peu plus de six heures dame Réckya Madougou. A l’audience tenue à huis-clos, la prévenue était assistée de quatre de ses avocats béninois dont Me Renaud Agbodjo, Me Victorien Fade, Me Nadine Sakponou Dossou et Me Kato Atito. Selon l’un des avocats, il n’y a pas eu de confrontation durant l’audition, seule dame Réckya Madougou a été écoutée. La prévenue a rejoint sa cellule à la prison civile d’Apro-Missèrètè aux environs de 18 heures à l’issue de l’audition qui a démarré un peu avant midi.

D’autres auditions sont prévues pour la prévenue dans les prochains jours.

Mardi et mercredi derniers, c’étaient les co accusés de dame Réckya Madougou à savoir Mama Touré et le colonel Georges Sacca qui ont été auditionnés. Ils sont poursuivis pour des faits de « terrorisme et d’association de malfaiteurs ».

Dame Réckya Madougou est candidate disqualifiée à l’élection présidentielle du 11 avril pour laquelle elle a déposé son dossier sous la bannière du parti d’opposition “Les Démocrates”. L’ancienne Garde des sceaux du président Yayi a été interpellée au terme d’un meeting politique à Porto-Novo.

M. M.