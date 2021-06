Examens 2021 82.938 candidats composent au Bac dès lundi (6 centres en moins en 2021)

Les compositions à l’examen du Baccalauréat, session de juin, démarrent le lundi 21 juin 2021 sur toute l’étendue du territoire national. Comparativement à l’année dernière, l’effectif des candidats inscrits en 2021 a diminué de 13%.

« Le total des filles inscrites est de 31.931 soit 38,50 % contre 51.007 candidats de sexe masculin », a indiqué Alphonse da Silva, directeur de l’Office du Bac, aux ministres Kouaro Yves Chabi de l’enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle et Éléonore Yayi Ladékan de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, lors d’une visite, jeudi 17 juin, à la Direction de l’Office du Baccalauréat.

Selon les autorités, six (06) centres de composition sont fermés provisoirement en raison de la baisse de candidats inscrits. Il s’agit de : Collège Catholique Saint Augustin à Natitingou, CEG Titirou à Parakou, Collège Catholique d’Azovè à Aplahoué, CEG 3 de Lokossa, CEG Agbokou à Porto-Novo et le CEG Zogbo à Cotonou.

Les ministres sont repartis satisfaits par rapport aux préparatifs de l’examen du Baccalauréat.

